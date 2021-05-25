Картоплю видав за гранату. У Харкові кондуктор тролейбуса хотів «підірвати» супермаркет «АТБ»

Подія трапилася у березні 2020 року на проспекті Московський, 300-Б у Харкові

Обвинувачений визнав вину, сказавши, що до такого кроку підштовхнули негаразди в сім`ї та проблеми з кредитами

Орджонікідзевський районний суд Харкова визнав винним місцевого кондуктора з комунального підприємства «Тролейбусне депо №3» за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху і призначив покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі, яке замінено на два роки іспитового терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 21 травня.

За матеріалами справи 23 березня 2020 року близько 01:23 години обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, зайшов до магазину «АТБ-Маркет», що на проспекті Московський, 300-Б у Харкові і повідомив охоронцю неправдиву інформацію про наявність у нього в лівій кишені куртки бойової гранати з витягнутою чекою та намір її підірвати в магазині.

У подальшому працівники поліції провели огляд місця події і прилеглої території, але не знайшли вибухового пристрою.

У суді чоловік визнав себе винним у скоєному злочину. Пояснив, що взагалі не вживає спиртних напоїв, але вдень вчинення правопорушення через негаразди в сім`ї та проблеми з кредитами, вживав алкоголь тим самим хотів відсторонитися від інших проблем. Обвинувачений поклав у кишеню куртки картоплю, тихо повідомив охоронця, що в нього в кишені граната. Після цього охоронець вивів касира, адміністратора і ще когось, а він вийшов за ними і був затриманий поліцією.

Додамо, що у 2015 році кондуктор тролейбусу був засуджений за незаконне заволодіння транспортним засобом.

Як повідомляв «Главком», на початку квітня Дзержинський районний суд Кривого Рогу Дніпропетровської області визнав винним місцевого мешканця, інваліда II групи у завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху і призначив покарання у вигляді позбавлення волі на чотири роки, яке замінено на іспитовий термін – два роки.

Перебуваючи у своїй квартирі, увечері 15 лютого 2021 року в обвинуваченого виник злочинний умисел на здійснення завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху. Зі свого телефону він набрав «102» та повідомив диспетчеру поліції про замінування квартири батьків президента України. Як з’ясувалося згодом, обвинувачений мав особисту неприязнь до президента та Верховної Ради через свою маленьку пенсію.