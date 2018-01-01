В ЄБРР пояснили, чому Україна отримала лише чотири транші МВФ

В ЄБРР заявляють про значний опір реформам всередині України

В Україні існує значний внутрішній опір реформам зі створення Антикорупційного суду та врегулювання методики розрахунку ціни на газ для населення. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив керуючий директор Європейського банку реконструкції та розвитку в країнах Східної Європи і Кавказу Франсіс Маліж. Зокрема, він назвав реформи найефективнішим



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МВФ вимагає від України ухвалення закону про Антикорупційний суд і виконання обіцянок щодо приведення цін на газ до ринкового рівня

В ЄБРР заявляють про значний опір реформам всередині України

В Україні існує значний внутрішній опір реформам зі створення Антикорупційного суду та врегулювання методики розрахунку ціни на газ для населення. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив керуючий директор Європейського банку реконструкції та розвитку в країнах Східної Європи і Кавказу Франсіс Маліж.

Зокрема, він назвав реформи найефективнішим шляхом для виходу на міжнародний ринок капіталу, що необхідно Україні для подальшого фінансування.

«На жаль, те, що ми бачимо зараз, - це затримка в отриманні наступного траншу фінансування від Міжнародного валютного фонду. І, до речі, хочу відзначити, що ця затримка суттєва. Адже якщо ми подивимося на графік програми фінансування України від МВФ, то вже зараз країна мала отримати від Фонду 12-ий транш і приступити до перегляду програми для отримання 13-го траншу. Але по факту ми бачимо, що країна отримала лише четвертий транш (Україна отримала від МВФ транш в 1 млрд доларів в квітні 2017 року. - Ред.) і не особливо обговорює отримання п'ятого траншу. Тобто, Україна вже зараз запізнюється», - зазначив Маліж.

Він також пояснив, що кожен транш МВФ країна отримує після того, як буде реалізовано пакет тих чи інших реформ у різних сферах. «Починаючи з вересня 2017-го, було дуже багато зроблено позитивних речей: парламентом прийнято закон про приватизацію, пенсійна реформа. Але досі на порядку денному залишаються відкритими питання про врегулювання методики розрахунку ціни на газ для населення і створення Антикорупційного суду. Внутрішній опір цим реформам в Україні залишається значним. Я побоююся, що якщо він буде тривати, Україні складно буде залучати фінансування по лінії міжнародних фінансових організацій», - додав Маліж.

У той же час він підкреслив, що не можна говорити про повну зупинку реформ. Однак, на його думку, Україні слід продовжувати їхню реалізацію, зокрема, у сфері боротьби з корупцією.

Раніше повідомлялося, що в ЄБРР не прогнозують серйозних реформ в Україні у 2018 році.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко очікує на транш МВФ у квітні, оскільки, за його словами, країна вже виконала 80% своїх зобов’язань.

Проте, він заявив, що Україна може піти на поступки МВФ щодо ціни на газ.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що Україна отримає наступний транш від Міжнародного валютного фонду у червні 2018 року.

У МВФ назвали умови завершення четвертого перегляду програми фінансування МВФ для України та виділення траншу кредиту.