МВФ ще не призначав дату візиту місії в Україну
- Сьогодні, 20:08
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Часові орієнтири прибуття місії до Києві ще невідомі
Міжнародний валютний фонд нині не має якихось часових орієнтирів щодо прибуття місії в Україну у рамках четвертого перегляду програми EFF. Про це повідомив офіційний представник Фонду Вільям Мюррей.
«У мене немає якихось відомостей щодо прибуття місії. Відповідний час ще не було визначено», - сказав він під час традиційного брифінгу у Вашингтоні в четвер.
Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко в інтерв'ю Bloomberg у Давосі висловив сподівання, що орієнтовно до квітня місія МВФ відвідає Київ, після чого Україна зможе отримати черговий транш від МВФ.
У свою чергу голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин повідомив, що місія МВФ орієнтовно прибуде до Києва в середині лютого.
Порошенко очікує на транш МВФ у квітні, оскільки, за його словами, країна вже виконала 80% своїх зобов’язань.
Проте, він заявив, що Україна може піти на поступки МВФ щодо ціни на газ.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що Україна отримає наступний транш від Міжнародного валютного фонду у червні 2018 року.
Джерело: Інтерфакс-Україна