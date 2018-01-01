МВФ ще не призначав дату візиту місії в Україну

Часові орієнтири прибуття місії до Києві ще невідомі

Міжнародний валютний фонд нині не має якихось часових орієнтирів щодо прибуття місії в Україну у рамках четвертого перегляду програми EFF. Про це повідомив офіційний представник Фонду Вільям Мюррей. «У мене немає якихось відомостей щодо прибуття місії. Відповідний час ще не було визначено», - сказав він під час традиційного брифінгу у



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Часові орієнтири прибуття місії до Києві ще невідомі

Міжнародний валютний фонд нині не має якихось часових орієнтирів щодо прибуття місії в Україну у рамках четвертого перегляду програми EFF. Про це повідомив офіційний представник Фонду Вільям Мюррей.

«У мене немає якихось відомостей щодо прибуття місії. Відповідний час ще не було визначено», - сказав він під час традиційного брифінгу у Вашингтоні в четвер.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко в інтерв'ю Bloomberg у Давосі висловив сподівання, що орієнтовно до квітня місія МВФ відвідає Київ, після чого Україна зможе отримати черговий транш від МВФ.

У свою чергу голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин повідомив, що місія МВФ орієнтовно прибуде до Києва в середині лютого.

Порошенко очікує на транш МВФ у квітні, оскільки, за його словами, країна вже виконала 80% своїх зобов’язань.

Проте, він заявив, що Україна може піти на поступки МВФ щодо ціни на газ.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що Україна отримає наступний транш від Міжнародного валютного фонду у червні 2018 року.

Джерело: Інтерфакс-Україна