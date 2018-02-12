В ЄС скасували банківську таємницю

Тепер про будь-який відкритий в ЄС рахунок відразу стає відомо податковим органам

Єврокомісар з економіки та фінансів П'єр Московісі заявив про фактичне скасування банківської таємниці в Європі. Про це пише Прайм. За його словами, тепер про будь-який відкритий в ЄС рахунок відразу стає відомо податковим органам. «З банківською таємницею в Європі покінчено. Якщо хтось володіє рахунком в Швейцарії, відбувається



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Тепер про будь-який відкритий в ЄС рахунок відразу стає відомо податковим органам

Єврокомісар з економіки та фінансів П'єр Московісі заявив про фактичне скасування банківської таємниці в Європі.

Про це пише Прайм.

За його словами, тепер про будь-який відкритий в ЄС рахунок відразу стає відомо податковим органам.

«З банківською таємницею в Європі покінчено. Якщо хтось володіє рахунком в Швейцарії, відбувається автоматичний обмін інформацією, тобто ми про це відразу дізнаємося», - говорить єврокомісар.

Раніше Рада міністрів економіки і фінансів країн Євросоюзу схвалила рішення про розширення списку доходів платників податків ЄС.

Згідно з цим документом, податкові органи країн ЄС повинні були почати автоматично обмінюватися інформацією не пізніше другої половини 2017 року.

Під автоматичний обмін інформацією податковими службами підпали відсотки, дивіденди, виручка від продажу фінансових активів, а також відомості про залишки на рахунках.

Крім цього, в грудні 2017 року країни ЄС узгодили перелік із 17 юрисдикцій, щодо яких планується вводити заходи для протидії найбільш агресивним методам ухилення від сплати податків.

Велика частина з них згодом була виключена з цього списку.