В ЄС зростає середній вік жінки під час першого народження дитини



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Наймолодшими матерями в ЄС стають жінки у Латвії

Статистичне агентство ЄС Євростат фіксує збільшення середнього віку жінки під час народження першої дитини.

Про це пише видання EU Observer.

В 2013 році відповідний показник складав 28,7 року, а в 2017 році він збільшився до 29,1 року.

При цьому в середньому наймолодшими за віком матерями в ЄС стають громадянки Латвії – латвійки народжують першу дитину в 26,9 року.

Водночас італійки стають вперше матерями в середньому лише в 31,1 року, що є найбільшим показником в об’єднаній Європі.

Раніше повідомлялося, що у країнах Європейського союзу в 2017 році народилося 5,075 млн дітей, що менше порівняно з 2016 роком (5,148 млн).