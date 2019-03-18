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    В ЄС зростає середній вік жінки під час першого народження дитини

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    В ЄС зростає середній вік жінки під час першого народження дитини

    Наймолодшими матерями в ЄС стають жінки у Латвії

    Статистичне агентство ЄС Євростат фіксує збільшення середнього віку жінки під час народження першої дитини.

    Про це пише видання EU Observer.

    В 2013 році відповідний показник складав 28,7 року, а в 2017 році він збільшився до 29,1 року.

    При цьому в середньому наймолодшими за віком матерями в ЄС стають громадянки Латвії – латвійки народжують першу дитину в 26,9 року.

    Водночас італійки стають вперше матерями в середньому лише в 31,1 року, що є найбільшим показником в об’єднаній Європі.

    Раніше повідомлялося, що у країнах Європейського союзу в 2017 році народилося 5,075 млн дітей, що менше порівняно з 2016 роком (5,148 млн).

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