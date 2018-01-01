В Каталонії відклали вибори очільника автономії

Роджер Торрент відмовився висувати альтернативних кандидатів

В вівторок парламент Каталонії вирішив відкласти на невизначений термін обрання нового очільника автономії. Даний крок було прийнято після рішення Верховного Суду Іспанії, який постановив, що Карлес Пучдемон не може бути обраний президентом Каталонії поки він перебуває в вигнанні в Бельгії. [READ_MORE] Спікер регіонального парламенту Роджер



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Карлес Пучдемон перебуває в вигнанні в Бельгії

Роджер Торрент відмовився висувати альтернативних кандидатів

В вівторок парламент Каталонії вирішив відкласти на невизначений термін обрання нового очільника автономії. Даний крок було прийнято після рішення Верховного Суду Іспанії, який постановив, що Карлес Пучдемон не може бути обраний президентом Каталонії поки він перебуває в вигнанні в Бельгії.

Спікер регіонального парламенту Роджер Торрент не надав жодних відтермінування виборів, проте відмовився виставляти альтернативну кандидатуру на посаду главки Каталонії. Тим самим цей крок показує, що прибічники незалежності північно-східного регіону Іспанії, які контролюють більшість в парламенті, не відмовляються від планів здобуття суверенітету. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Карлес Пучдемон, який залишив Іспанію в жовтні 2017 року, в разі повернення може бути заарештованим. При цьому він готовий правити Каталонією із закордону і не збирається отримувати згоду суду країни щодо можливості особисто відвідати сесію парламенту регіону. Верховний Суд Іспанії окрім заборони Карлесу Пучдемону бути обраним главою Каталонії без фізичної присутності в країні зберіг можливість отримання згоди на участь в засіданнях парламенту регіону.