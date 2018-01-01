Порошенко привітав Нііністе з переобранням на пост президента Фінляндії

Президент України назвав Саулі Нііністе своїм «добрим другом»

Президент України Петро Порошенко привітав чинного президента Фінляндії Саулі Нііністе з переобранням на пост глави держави. Текст привітання президента оприлюднено на його сторінці у Facebook. «Я вітаю свого колегу та доброго друга Саулі Нііністе з переконливою перемогою на президентських виборах. Фінська нація покладає довіру і



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Петро Порошенко та Саулі Нііністе

Президент України назвав Саулі Нііністе своїм «добрим другом»

Президент України Петро Порошенко привітав чинного президента Фінляндії Саулі Нііністе з переобранням на пост глави держави.

Текст привітання президента оприлюднено на його сторінці у Facebook.

«Я вітаю свого колегу та доброго друга Саулі Нііністе з переконливою перемогою на президентських виборах. Фінська нація покладає довіру і високі очікування щодо продовження його мудрого управління країною» - заявив Порошенко.

Зазначимо, за підсумками підрахунку понад 98% бюлетенів, за Нііністе проголосували 62,7% виборців.

За попередніми даними, найближчий переслідувач Нііністе набрав лише трохи більше 12% голосів.

До слова, на виборах на Кіпрі також лідирує чинний президент.

Нагадаємо, 28 січня у Фінляндії проходив перший тур президентських виборів.