Порошенко привітав Нііністе з переобранням на пост президента Фінляндії
- Сьогодні, 01:53
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Президент України назвав Саулі Нііністе своїм «добрим другом»
Президент України Петро Порошенко привітав чинного президента Фінляндії Саулі Нііністе з переобранням на пост глави держави.
Текст привітання президента оприлюднено на його сторінці у Facebook.
«Я вітаю свого колегу та доброго друга Саулі Нііністе з переконливою перемогою на президентських виборах. Фінська нація покладає довіру і високі очікування щодо продовження його мудрого управління країною» - заявив Порошенко.
Зазначимо, за підсумками підрахунку понад 98% бюлетенів, за Нііністе проголосували 62,7% виборців.
За попередніми даними, найближчий переслідувач Нііністе набрав лише трохи більше 12% голосів.
До слова, на виборах на Кіпрі також лідирує чинний президент.
Нагадаємо, 28 січня у Фінляндії проходив перший тур президентських виборів.