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    Порошенко привітав Нііністе з переобранням на пост президента Фінляндії

    Президент України назвав Саулі Нііністе своїм «добрим другом»
    Президент України Петро Порошенко привітав чинного президента Фінляндії Саулі Нііністе з переобранням на пост глави держави. Текст привітання президента оприлюднено на його сторінці у Facebook. «Я вітаю свого колегу та доброго друга Саулі Нііністе з переконливою перемогою на президентських виборах. Фінська нація покладає довіру і
    • Сьогодні, 01:53
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    Петро Порошенко та Саулі Нііністе
    Петро Порошенко та Саулі Нііністе

    Президент України назвав Саулі Нііністе своїм «добрим другом»

    Президент України Петро Порошенко привітав чинного президента Фінляндії Саулі Нііністе з переобранням на пост глави держави.

    Текст привітання президента оприлюднено на його сторінці у Facebook.

    «Я вітаю свого колегу та доброго друга Саулі Нііністе з переконливою перемогою на президентських виборах. Фінська нація покладає довіру і високі очікування щодо продовження його мудрого управління країною» - заявив Порошенко.

    Зазначимо, за підсумками підрахунку понад 98% бюлетенів, за Нііністе проголосували 62,7% виборців.

    За попередніми даними, найближчий переслідувач Нііністе набрав лише трохи більше 12% голосів.

    До слова, на виборах на Кіпрі також лідирує чинний президент.

    Нагадаємо, 28 січня у Фінляндії проходив перший тур президентських виборів.

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