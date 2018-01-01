Вибори в Чехії: навіть реформи не рятують країну від глупства

Результати президентських виборів у Чехії показують, що навіть найкращі реформи не рятують країну від глупства.

Ісламофоб і любитель Московії Мілош Земан вдруге стає президентом Чехії – країни, де: була проведена найуспішніша люстрація після падіння комунізму; були проведені найбільш зразкові економічні реформи під час вступу в ЄС; найшвидше був оголошений та реалізований курс на вступ до НАТО. Це означає, що навіть найкращі реформи не рятують

Результати президентських виборів у Чехії показують, що навіть найкращі реформи не рятують країну від глупства.

Ісламофоб і любитель Московії Мілош Земан вдруге стає президентом Чехії – країни, де:

була проведена найуспішніша люстрація після падіння комунізму;

були проведені найбільш зразкові економічні реформи під час вступу в ЄС;

найшвидше був оголошений та реалізований курс на вступ до НАТО.

Це означає, що навіть найкращі реформи не рятують країну від глупства, якщо народ забуває історію, вірить в популістичну демагогію та не розуміє, що таке відповідальність за власний вибір.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»