Вибори в Чехії: навіть реформи не рятують країну від глупства
- Сьогодні, 06:43
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Результати президентських виборів у Чехії показують, що навіть найкращі реформи не рятують країну від глупства.
Ісламофоб і любитель Московії Мілош Земан вдруге стає президентом Чехії – країни, де:
- була проведена найуспішніша люстрація після падіння комунізму;
- були проведені найбільш зразкові економічні реформи під час вступу в ЄС;
- найшвидше був оголошений та реалізований курс на вступ до НАТО.
Це означає, що навіть найкращі реформи не рятують країну від глупства, якщо народ забуває історію, вірить в популістичну демагогію та не розуміє, що таке відповідальність за власний вибір.
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