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    Думки вголос

    Вибори в Чехії: навіть реформи не рятують країну від глупства

    Результати президентських виборів у Чехії показують, що навіть найкращі реформи не рятують країну від глупства.
    Ісламофоб і любитель Московії Мілош Земан вдруге стає президентом Чехії – країни, де: була проведена найуспішніша люстрація після падіння комунізму; були проведені найбільш зразкові економічні реформи під час вступу в ЄС; найшвидше був оголошений та реалізований курс на вступ до НАТО. Це означає, що навіть найкращі реформи не рятують
    • Сергій Таран

      Політолог

    • Сьогодні, 06:43
    • Розсилка

    Результати президентських виборів у Чехії показують, що навіть найкращі реформи не рятують країну від глупства.

    Ісламофоб і любитель Московії Мілош Земан вдруге стає президентом Чехії – країни, де:

    • була проведена найуспішніша люстрація після падіння комунізму;
    • були проведені найбільш зразкові економічні реформи під час вступу в ЄС;
    • найшвидше був оголошений та реалізований курс на вступ до НАТО.

    Це означає, що навіть найкращі реформи не рятують країну від глупства, якщо народ забуває історію, вірить в популістичну демагогію та не розуміє, що таке відповідальність за власний вибір.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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