В КНР показали ракети, які можуть нанести удар по Тайваню

Дальність ракет складає до 1 тисячі км

Видання Народно-визвольної армії КНР The PLA Daily опублікувала високоякісні фотографії і відео масованого запуску балістичних ракет, які можуть бути використані Пекіном проти Тайваню у випадку війни. При цьому видання не уточнило коли саме було здійснено відповідні запуски. Про це написало видання The South China Morning Post. Військові експерти



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Китайські ракети DF-11

Дальність ракет складає до 1 тисячі км

Видання Народно-визвольної армії КНР The PLA Daily опублікувала високоякісні фотографії і відео масованого запуску балістичних ракет, які можуть бути використані Пекіном проти Тайваню у випадку війни. При цьому видання не уточнило коли саме було здійснено відповідні запуски. Про це написало видання The South China Morning Post.

Військові експерти вважають, що на опублікованих матеріалах зображено або ракету DF-11 або DF-16 на мобільній пусковій установці. Дальність цих ракет варіюється від 600 до 1000 км.

Так ракета DF-16, яка є модифікованою версією ракети DF-11, розгорнута в Східному територіальному командуванні, яке відповідає за частину Східно-Китайського моря, а також за Тайвань.

Вперше ця ракета була продемонстрована в вересні 2015 року під час військового параду в Пекіні.