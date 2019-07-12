В Конгресі США схвалили поправку, яка передбачає нові санкції проти Росії



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«Ця поправка передбачає справжні, серйозні санкції проти російської держави», - заявив демократ від штату Каліфорнія Бред Шерман

Палата представників Конгресу США проголосувала за поправку до проекту оборонного бюджету на 2020 фінансовий рік, яка передбачає додаткові санкції проти Росії.

Йдеться про введення обмежувальних заходів по російському суверенному боргу. Причиною нових санкцій стало російське втручання в вибори президента США.

«Ця поправка передбачає справжні, серйозні санкції проти російської держави і передбачає, що жоден громадянин США не зможе здійснювати нові угоди з російським суверенним боргом», - заявив демократ від штату Каліфорнія Бред Шерман, один з ініціаторів поправки.

Він додав, що поправка також передбачає механізм для зняття цих санкцій. Це відбудеться в тому випадку, якщо адміністрація США дійде висновку, що РФ може не втручатися в американські вибори - принаймні в ході одного виборчого циклу.

Фінальним етапом для зняття санкцій буде рішення Конгресу, якщо він погодиться з висновком адміністрації.

Зазначається, що сам проект оборонного бюджету, в який була включена ця поправка, Палаті представників ще належить схвалити. За умови затвердження законопроекту нижньою палатою Конгресу, поправці належить пройти узгодження законодавцями обох палат, перш ніж весь проект оборонного бюджету подадуть на підпис президентові США Дональду Трампу.

Американські ЗМІ повідомляють, посилаючись на адміністрацію Білого дому, що Трамп може накласти вето на законопроект. Причиною вето може стати недофінансування Пентагону - замість замовлених раніше 750 млрд доларів йому виділяють 733 млрд доларів.

Як повідомляв Главком, суд ЄС скасував рішення Ради ЄС, якими обмежувальні заходи, застосовані проти Віктора Януковича та його сина Олександра, продовжувалися у період з 6 березня 2016 року по 6 березня 2017 року, а також з 6 березня 2017 року і до 6 березня 2018 року, а також стосовно обмежувальних заходів, які були продовжені проти членів оточення тодішнього президента - Олександра Клименка, Сергія Арбузова, Віктора Пшонки, Артема Пшонки та Андрія Клюєва на період з 6 березня 2018 року по 6 березня 2019 року.

Всі перераховані особи з 2014 року були включені до переліку осіб, щодо яких застосовувалося заморожування фондів, на підставі того, що вони були суб’єктами кримінального переслідування в Україні з розслідування злочинів у зв’язку з розтратою державних коштів та їх незаконним виведенням з країни.

Джерело: РБК-Україна