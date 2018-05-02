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    В Криму сталася масштабна ДТП: серед постраждалих п’ятеро дітей

    Двоє дітей знаходяться у важкому стані
    В окупованому Росією Криму на трасі Сімферополь-Євпаторія в результаті ДТП постраждали дев'ять осіб, з них п’ятеро - діти. Про це повідомляє російське інформагентство «РИА Крым». Автомобільна аварія сталася 1 травня за участю мікроавтобуса «Форд» та автомобіля «Шкода Рапід». «Двоє дітей у важкому
    • Сьогодні, 08:23
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    Двоє дітей знаходяться у важкому стані

    В окупованому Росією Криму на трасі Сімферополь-Євпаторія в результаті ДТП постраждали дев'ять осіб, з них п’ятеро - діти.

    Про це повідомляє російське інформагентство «РИА Крым».

    Автомобільна аварія сталася 1 травня за участю мікроавтобуса «Форд» та автомобіля «Шкода Рапід».

    «Двоє дітей у важкому стані доставлені до відділення анестезіології та інтенсивної терапії (у лікарні в Сімферополі ). Ще двоє перебувають у травматолого-ортопедичному відділенні та хірургії. Одна дитина поміщена в нейрохірургічне відділення»,  - заявив директор підконтрольного Росії кримського центру медицини катастроф та швидкої медичної допомоги Сергій Астанкін.

    Нагадаємо, 8 квітня в Криму на залізничному переїзді неподалік від Армянська сталося зіткнення маршрутки з поїздом Керч - Армянськ. В аварії загинули п'ятеро людей, включаючи водія автомобіля, і було травмовано сім чоловік. Серед постраждалих були два громадянина України.

    Джерело: Крим.Реалії

    Крим ДТП діти автомобіль аварія
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