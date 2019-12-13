Депутатка заявила про алібі в однієї з фігуранток справи щодо вбивства Шеремета документ



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Одна з підозрюваних у причетності до вбивства Павла Шеремета Яна Дугарь

«Докази, які були надані щодо Яни Дугарь, навіть абсурдні за своєю суттю і притягнуті за вуха», - вважає нардеп Зінкевич

Народний депутата України Яна Зінкевич заявила, що одна з підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета Яна Дугарь була в зоні АТО, коли стався злочин.

Про це Зінкевич написала на своїй сторінці у Facebook.

«Вранці будемо пробиватися до Яни Дугарь. На фото - довідка, яка підтверджує перебування Яни в АТО на момент вбивства Шеремета. Докази, які були надані щодо Яни, навіть абсурдні за своєю суттю і притягнуті за вуха», - йдеться в повідомленні.

У довідці про участь особи в антитерористичній операції говориться, що старший солдат Яна Дугарь в період з 3 червня 2016 року по 26 вересня 2016 року брала участь в АТО на території Донецької та Луганської областей.

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Зазначимо, що правоохоронці підготували підозру 26-річній Яні Дугарь, яку вважають причетною до вбивства журналіста Павла Шеремета. Ймовірно, саме вона проводила розвідку біля його дому напередодні вбивства.

Зазначимо, що у підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко вночі 13 грудня завершилися обшуки. Правоохоронці вивезли її до відділку.

Нагадаємо, 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

12 грудня стало відомо, що у вбивстві Шеремета поліція підозрює музиканта Андрія Антоненка і волонтерку Юлію Кузьменко.

Заступник голови Національної поліції України, генерал Євгеній Коваль повідомив, що вибухівку під автомобіль журналіста Павла Шеремета заклала лікар-хірург із Охматдита Юлія Кузьменко.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет був убитий в центрі Києва 20 липня 2016 року.