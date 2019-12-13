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    Суспільство

    Депутатка заявила про алібі в однієї з фігуранток справи щодо вбивства Шеремета

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    <p>Одна з підозрюваних у причетності до вбивства Павла Шеремета Яна Дугарь</p> - Депутатка заявила про алібі в однієї з фігуранток справи щодо вбивства Шеремета

    Одна з підозрюваних у причетності до вбивства Павла Шеремета Яна Дугарь

    «Докази, які були надані щодо Яни Дугарь, навіть абсурдні за своєю суттю і притягнуті за вуха», - вважає нардеп Зінкевич

    Народний депутата України Яна Зінкевич заявила, що одна з підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета Яна Дугарь була в зоні АТО, коли стався злочин.

    Про це Зінкевич написала на своїй сторінці у Facebook.

    «Вранці будемо пробиватися до Яни Дугарь. На фото - довідка, яка підтверджує перебування Яни в АТО на момент вбивства Шеремета. Докази, які були надані щодо Яни, навіть абсурдні за своєю суттю і притягнуті за вуха», - йдеться в повідомленні.

    У довідці про участь особи в антитерористичній операції говориться, що старший солдат Яна Дугарь в період з 3 червня 2016 року по 26 вересня 2016 року брала участь в АТО на території Донецької та Луганської областей.

    zelenskyj
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    Зазначимо, що правоохоронці підготували підозру 26-річній Яні Дугарь, яку вважають причетною до вбивства журналіста Павла Шеремета. Ймовірно, саме вона проводила розвідку біля його дому напередодні вбивства.

    Зазначимо, що у  підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко вночі 13 грудня завершилися обшуки. Правоохоронці вивезли її до відділку.

    Нагадаємо, 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. 

    12 грудня стало відомо, що у вбивстві Шеремета поліція підозрює музиканта Андрія Антоненка і волонтерку Юлію Кузьменко.

    Заступник голови Національної поліції України, генерал Євгеній Коваль повідомив, що вибухівку під автомобіль журналіста Павла Шеремета заклала лікар-хірург із Охматдита Юлія Кузьменко.

    Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет був убитий в центрі Києва 20 липня 2016 року. 

    Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»:
    МВС АТО Донбас вбивство учасники АТО документи військові Павло Шеремет злочин Яна Зінкевич солдат
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