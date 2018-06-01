В лікарні помер боєць, який врятував на Донбасі свою доньку-санінструктора

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Микола з Ярославою попали під раптовий артобстріл бойовиків

В Дніпрі обласній клінічній лікарні ім.Мечникова помер військовий ЗСУ, який ціною власного життя врятував свою доньку-санінструктора.

Про це у соцмережі Facebook повідомив головний лікар лікарні Сергій Риженко.

За його словами, 48-річний старший сержант був родом з Кіровоградської області. Він з дочкою Ярославою, санінструктором тієї ж військової частини, попали під раптовий артобстріл бойовиків.

«Микола своїм тілом накрив дочку. Міна вибухнула в трьох метрах від них. Доставлені 25 травня в Мечникова», - розказав Риженко.

Він повідомив, що у бійця було важке осколкове поранення голови, і він переніс багато операцій. «Сьогодні вночі кращі реаніматологи чотири рази запускали його серце», - написав медик.

Дочка померлого бійця, як написав Риженко, знаходиться у лікарні і йде на поправку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова померли двоє військовослужбовців, які отримали поранення на Донбасі.