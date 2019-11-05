В Маріуполі пішохід вдарив ножем у груди водія, який зробив йому зауваження



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Поранений, намагаючись самостійно дістатися до лікарні, сів за кермо, проте незабаром знепритомнів і помер

У Маріуполі пішохід-порушник завдав смертельного удару ножем водієві, який зробив йому зауваження.

У Маріуполі 31-річний водій Audi Q7 побачив, як перед його автомобілем пішохід переходить дорогу в невстановленому місці.

Водій був змушений різко загальмувати, після чого вийшов з машини і зробив зауваження порушникові.

Під час конфлікту пішохід вийняв ніж і вдарив ним у груди водія, після чого втік.

Поранений, намагаючись самостійно дістатися до лікарні, сів за кермо, проте незабаром знепритомнів і помер, а його некерований автомобіль врізався в дерево.

Підозрюваного затримали в той же день.