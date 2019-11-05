В Маріуполі пішохід вдарив ножем у груди водія, який зробив йому зауваження
Поранений, намагаючись самостійно дістатися до лікарні, сів за кермо, проте незабаром знепритомнів і померУ Маріуполі пішохід-порушник завдав смертельного удару ножем водієві, який зробив йому зауваження.
У Маріуполі 31-річний водій Audi Q7 побачив, як перед його автомобілем пішохід переходить дорогу в невстановленому місці.
Водій був змушений різко загальмувати, після чого вийшов з машини і зробив зауваження порушникові.
Під час конфлікту пішохід вийняв ніж і вдарив ним у груди водія, після чого втік.
Поранений, намагаючись самостійно дістатися до лікарні, сів за кермо, проте незабаром знепритомнів і помер, а його некерований автомобіль врізався в дерево.
Підозрюваного затримали в той же день.