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    В Маріуполі пішохід вдарив ножем у груди водія, який зробив йому зауваження

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    В Маріуполі пішохід вдарив ножем у груди водія, який зробив йому зауваження

    Поранений, намагаючись самостійно дістатися до лікарні, сів за кермо, проте незабаром знепритомнів і помер

    У Маріуполі пішохід-порушник завдав смертельного удару ножем водієві, який зробив йому зауваження.

    У Маріуполі 31-річний водій Audi Q7 побачив, як перед його автомобілем пішохід переходить дорогу в невстановленому місці.

    Водій був змушений різко загальмувати, після чого вийшов з машини і зробив зауваження порушникові.

    Під час конфлікту пішохід вийняв ніж і вдарив ним у груди водія, після чого втік.

    Поранений, намагаючись самостійно дістатися до лікарні, сів за кермо, проте незабаром знепритомнів і помер, а його некерований автомобіль врізався в дерево.

    Підозрюваного затримали в той же день.

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