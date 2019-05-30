В Мексиці вантажівка врізалася в автобус, 23 загиблих



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Після зіткнення обидва транспортні засоби загорілися

Більшість загиблих у ДТП - католицькі паломники

В мексиканському штаті Веракрус унаслідок зіткнення автобуса та вантажівки щонайменше 23 особи загинули та ще 30 зазнали травм.

Про це 30 травня повідомляє CNN.

За попередньою версією, у вантажівки відмовили гальма, вона вилетіла на зустрічну смугу та врізалася в автобус. Після зіткнення обидва транспортні засоби загорілися.

Зазначається, що більшість загиблих у ДТП - католицькі паломники.

Нагадаємо, на півночі Філіппін в понеділок сталася ДТП за участю автобуса і вантажівки, в результаті якої постраждали 57 людей та дві людини загинули.

За попередніми даними, водій вантажівки не впорався з керуванням на повороті, внаслідок чого сталося зіткнення з автобусом.

Раніше у Сербії сталося лобове зіткнення автобуса із вантажівкою, в результаті чого чотири людини загинули і шість отримали травми.

В італійській провінції Сієна перекинувся автобус, що перевозив іноземних туристів. В автобусі, за попередніми даними, перебувало 50 людей. Щонайменше одна людина загинула.

Джерело: Укрінформ