В Мексиці вантажівка врізалася в автобус, 23 загиблих
Після зіткнення обидва транспортні засоби загорілися
Більшість загиблих у ДТП - католицькі паломники
В мексиканському штаті Веракрус унаслідок зіткнення автобуса та вантажівки щонайменше 23 особи загинули та ще 30 зазнали травм.
Про це 30 травня повідомляє CNN.
За попередньою версією, у вантажівки відмовили гальма, вона вилетіла на зустрічну смугу та врізалася в автобус. Після зіткнення обидва транспортні засоби загорілися.
Зазначається, що більшість загиблих у ДТП - католицькі паломники.
Нагадаємо, на півночі Філіппін в понеділок сталася ДТП за участю автобуса і вантажівки, в результаті якої постраждали 57 людей та дві людини загинули.
За попередніми даними, водій вантажівки не впорався з керуванням на повороті, внаслідок чого сталося зіткнення з автобусом.
Раніше у Сербії сталося лобове зіткнення автобуса із вантажівкою, в результаті чого чотири людини загинули і шість отримали травми.
В італійській провінції Сієна перекинувся автобус, що перевозив іноземних туристів. В автобусі, за попередніми даними, перебувало 50 людей. Щонайменше одна людина загинула.
Джерело: Укрінформ