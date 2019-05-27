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    На Філіппінах в ДТП з автобусом постраждали 57 людей

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    ДТП сталася близько опівночі в провінції Кесон - На Філіппінах в ДТП з автобусом постраждали 57 людей
    ДТП сталася близько опівночі в провінції Кесон

    Водії обох транспортних засобів загинули на місці

    На півночі Філіппін в понеділок сталася ДТП за участю автобуса і вантажівки, в результаті якої постраждали 57 людей та щонайменше дві людини загинули.

    Про це повідомляє агентство «Сіньхуа».

    ДТП сталася близько опівночі в провінції Кесон.

    За попередніми даними, водій вантажівки не впорався з керуванням на повороті, внаслідок чого сталося зіткнення з автобусом.

    Водії обох транспортних засобів загинули на місці.

    Нагадаємо, раніше у Сербії сталося лобове зіткнення автобуса із вантажівкою, в результаті чого чотири людини загинули і шість отримали травми.

    В італійській провінції Сієна перекинувся автобус, що перевозив іноземних туристів. В автобусі, за попередніми даними, перебувало 50 людей. Щонайменше одна людина загинула.

    Джерело: УНН

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