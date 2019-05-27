На Філіппінах в ДТП з автобусом постраждали 57 людей



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ДТП сталася близько опівночі в провінції Кесон

Водії обох транспортних засобів загинули на місці

На півночі Філіппін в понеділок сталася ДТП за участю автобуса і вантажівки, в результаті якої постраждали 57 людей та щонайменше дві людини загинули.

Про це повідомляє агентство «Сіньхуа».

ДТП сталася близько опівночі в провінції Кесон.

За попередніми даними, водій вантажівки не впорався з керуванням на повороті, внаслідок чого сталося зіткнення з автобусом.

Водії обох транспортних засобів загинули на місці.

Нагадаємо, раніше у Сербії сталося лобове зіткнення автобуса із вантажівкою, в результаті чого чотири людини загинули і шість отримали травми.

В італійській провінції Сієна перекинувся автобус, що перевозив іноземних туристів. В автобусі, за попередніми даними, перебувало 50 людей. Щонайменше одна людина загинула.

Джерело: УНН