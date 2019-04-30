Смертельна ДТП у Сербії: лоб в лоб зіткнулися автобус і вантажівка (фото, відео)



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Жертвами ДТП стали чотири людини

На півдні Сербії сталося лобове зіткнення автобуса із вантажівкою, в результаті чого чотири людини загинули і шість отримали травми.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на РТС.

Аварія сталася о 6:45 ранку у вівторок недалеко від міста Куршумлія. Поліція повідомляє, що автобус виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку на місцевій дорозі.

Після аварії автобус з вісьмома пасажирами загорівся. Всередині автобуса були виявлені три обгорілих тіла, а четвертою жертвою ДТП вважається водій вантажівки.

Троє постраждалих доставлені в лікарню з важкими травмами, ще троє отримали легкі травми.

Нагадаємо, 29 квітня, в Росії на 423-му кілометрі траси М-2 зіткнулися рейсовий автобус, що їхав з Києва (Україна) та вантажний автомобіль КамАЗ. Хто був винуватцем дорожньо-транспортної пригоди - поки невідомо. За попередніми даними, обидва транспортні засоби рухалися у попутному напрямку.

Внаслідок ДТП в Орловській області постраждали 15 громадян України.