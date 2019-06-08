В мене увімкнулися гальма: Саакашвілі пояснив, чому відмовився очолити партію Кличка



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Саакашвілі заявив, що пропозиція Кличка полягала не в тому, щоб «витягнути» його партію

Колишній президент Грузії й ексголова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі пояснив, що коли отримав пропозицію очолити Удар вирішив спитати українців, як вони до цього ставляться. Більшість користувачів мережі були проти, бо для них Кличко був занадто довго з Порошенком.

Про це в ефірі програми на телеканалі ZIK заявив

Він розповів, що коли повернувся в Україну, то звернувся до різних партій із пропозицією про співпрацю.

«Мені відповіла Надія Савченко. Дякую Надя. Відповів Семен Семенченко, але, здається, в нього не зареєстрована партія. Також відгукнулися Віктор Чумак із партії Хвиля та Віталій Кличко. Він записав відео з пропозицією очолити партію Удар і реформувати її», – зазначив пан Саакашвілі.

За його словами, з одного боку, він був радий, але не міг так сліпо погоджуватися, попри те, що з Кличком він має дружні відносини багато-багато років.

«У мене є травма ще з того часу, як я агітував за Березенка на прохання мого колишнього друга Петра Порошенка. В мене увімкнулися гальма, і я сказав, що треба запитати у людей, бо я міг чогось не знати. Я виклав у Фейсбук відео і попросив людей висловитися. Разом із Ютубом було 10 тисяч коментарів, з них лише 200 позитивні», – додав політик.

Як зауважив Саакашвілі, пропозиція Кличка полягала не в тому, щоб «витягнути» його партію.

«Його пропозиція полягала в тому, що він мені її передає, тому я мав би її збирати, складати список і ставати головою. Але ситуація така, що для людей він занадто довго був із Порошенком. З ним було багато кого з нас, але в певний момент ми все зрозуміли», – констатував Михайло Саакашвілі.

Нагадаємо, 4 червня Кличко заявив, що його партія «Удар» збирається брати участь в дострокових парламентських виборах і пропонує об’єднати зусилля команді Саакашвілі. «Я залишаюся лідером партії «Удар», а Саакашвілі пропоную стати головою партії», - озвучив пропозицію Кличко.

Потім з’явилася інформація, що Саакашвілі, ймовірно, відмовиться від пропозиції Віталія Кличка стати головою партії.

29 травня ексзаступник гепрокурора і соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе повідомив, що партія «Рух нових сил» збирається брати участь у дострокових виборах до Верховної Ради України.