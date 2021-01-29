Катастрофа в Міноборони – реагувати треба негайно!

Одне рішення уже назріло давно і, як на мене, є очевидним – міністра оборони треба міняти

Резонансну інформацію отримав із Міноборони. Чотири генерали вищого командного складу подали позови і судяться з міністром оборони. Мені невідома суть позовів, службова вона чи особистісна, насправді це неважливо.

Важливо інше: Командувач Командування Медичних сил Збройних Сил України, Командувач Повітряних сил Збройних Сил України, Начальник Генерального штабу Збройних Сил України, Головнокомандувач Збройних Сил України – четверо генералів-фронтовиків, разом із міністром оборони воюючої країни, полощуть у судах брудну білизну. Від того тішаться «вовки» в суддівських мантіях, а головне - тішиться Путін-агресор.

Без сумніву, такі конфлікти на вищих щаблях керівництва армії дезорієнтують і деморалізують сотні тисяч наших солдат і офіцерів, підривають єдність і боєздатність нашої армії.

Такого в Україні ще не було ніколи, напевно в жодній країні світу такого не було. Це ганьба і неподобство в мирний час, а в стані війни – це просто катастрофа!

Чи знає про цей конфлікт Верховний Головнокомандувач Зеленський? Мав би знати. Втім, не виключаю, що Єрмак, який лобіював призначення віддано-слухняного Тарана на пост міністра оборони, не доповів про це Зеленському. Що ж, тепер буде точно змушений доповісти.

Як має діяти Зеленський? Негайно і рішуче. Відкласти всі інші справи, виїхати в Міноборони особисто, посадити за стіл міністра разом з генералами, вислухати аргументи кожного – і прийняти кадрові рішення. Невідкладно, прямо там за столом. Оголосити, кого він знімає з посади, а хто працюватиме далі.

Ті, хто залишаться на посадах, мають негайно відкликати судові позови й надалі працювати ефективно і злагоджено, без чвар і конфліктів, одним потужним кулаком – заради зміцнення армії і оборони країни від ворога.

Я не знаю, які кадрові рішення прийме Зеленський. Це його повноваження і його відповідальність. Але одне рішення уже назріло давно і, як на мене, є очевидним – міністра оборони треба міняти. Не лише тому, що зовсім недавно працював пліч-о-пліч з російськими генералами. Він просто ніякий, як міністр і як менеджер. Що він є, що його нема. До того ж, виявився абсолютно неспроможним організувати ефективну, безконфліктну роботу з військовими, спричинивши вселенський конфлікт. Від того зараз втрачає армія і втрачає країна, що неприпустимо.

Джерело: блог Анатолія Гриценка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.