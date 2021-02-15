Законопроект №2695: У Вінниці відбувся автопробіг проти розширення повноважень поліції щодо водіїв

В акції взяли участь близько сотні осіб

14 лютого, у Вінниці відбувся автопробіг проти законопроекту №2695.

Таким чином водії виступили проти розширення прав поліції, що передбачено у законопроекті, повідомляє «Суспільне. Вінниця».

Як на акцію виїхали близько 200 автомобілів. Водії розпочали автопробіг з вулиці Батозька. На автівках можна було помітити прапори України та аркуші паперу з закресленим номером законопроекту, проти якого виступають водії.

На вулиці Театральній, навпроти управління поліції, автомобілісти запалили фаєри, аби привернути більше уваги до своєї акції та вимог. На спільному фото, яке зробили активісти, видно, що в акції взяли участь близько сотні осіб. Дехто приходив з дітьми та навіть брав з собою домашніх улюбленців.

Керівник «Дорожній контроль. Вінниця» Володимир Затайдух прокоментував, що мета їхньої акції в тому, аби донести людям інформацію щодо всіх нововведень законопроекту №2695. «Всі думають, вся влада України доносить те, що даний закон розроблений для того, щоб більше виявляти п’яних. Ми не проти. Тобто ця частина закону дійсно потрібна й дійсно ми її підтримуємо. Але даний закон також передбачає більше прав у поліцейських. Коли вони вас будуть зупиняти, ви вже не зможете знімати їх на телефон, ви будете зобов’язані за їхнім проханням тримати руки на кермі, вийти з авто (ви й пасажири). Зрозумійте, от ви сидите в автомобілі в одній сорочці, а вам кажуть в дощ вийти з авто. Огляд автомобіля вже буде проводитися без понятих. Всі ми знаємо, такі ситуації були. Ми, звичайно, проти цього. Все, що стосується п’яних ми лише підтримуємо і згодні в цьому співпрацювати», – зазначив він .

Що передбачає законопроект №2695:

У липні 2020 року парламент у першому читанні прийняв законопроект №2695, яким посилюється відповідальність за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. Зокрема законопроект передбачає підвищення штрафів для водіїв за керування транспортним засобом напідпитку, без водійських прав, перевищення швидкості тощо. Наприклад, якщо наразі штрафи за кермування напідпитку складають від 10 до понад 40 тисяч, то законопроект передбачає збільшення штрафів до 51 тисячі гривень.

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