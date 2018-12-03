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    В МЗС підтвердили, що в Грузії затримали шістьох українців

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    В МЗС підтвердили, що в Грузії затримали шістьох українців

    Український консул проводить зустрічі з представниками МЗС Грузії

    У Міністерстві закордонних справ України підтвердили затримання у Тбілісі шістьох українців, їм призначено адвокатів.

    Про це Укрінформу повідомив заступник директора Департаменту консульської служби - начальник управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич.

    «Департамент поліції Тбілісі підтвердив затримання шести громадян України. Затриманим українцям призначено адвокатів», - заявив Кирилич.

    Він зазначив, посилаючись на інформацію Департаменту поліції Тбілісі, що права затриманих не порушуються, а український консул проводить зустрічі з представниками МЗС Грузії з цього питання.

    Нагадаємо, 2 грудня у міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що затримали шістьох громадян України та одного громадянина Грузії, у яких знайшли зброю та боєприпаси.

    Радник президента України Юрій Бірюков повідомив, що серед затриманих 2 грудня у Тбілісі (Грузія) українців був народний депутат Семен Семенченко. 

    Сам Семенченко стверджує, що інформація про те, що його затримували в Грузії - фейк.

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