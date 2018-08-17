В Нацбанку знову пояснили, чому обвалюється гривня



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За поточний тиждень Нацбанк продав 215 млн доларів США, аби стабілізувати курс валют

Подорожчання іноземних валют, яке відбулося цього тижня, пояснюється перевищенням попиту на неї над пропозицією через сезонні, ситуативні та психологічні чинники. Про це повідомили у НБУ.

«Пропозиція іноземної валюти з боку головних експортних галузей (гірничо-металургійний комплекс, АПК) залишається на достатньо високому рівні, що свідчить про відсутність фундаментальних причин для знецінення гривні. Натомість, спостерігається збільшення попиту на іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку через сезонні, ситуативні та психологічні чинники», — зауважили в НБУ.

Зокрема, дається взнаки сезонне збільшення попиту з боку імпортерів енергоресурсів, яким потрібна валюта для розрахунків за газ та за нафтопродукти (для раннього початку збирання врожаю) та з боку імпортерів товарів та послуг споживчого спрямування (електроніка, харчові продукти, туризм тощо), що є наслідком зростання доходів населення. Крім того, під впливом негативних очікувань вже традиційно напередодні осені зменшується пропозиція валюти з боку населення на готівковому ринку, що позначається на спрямованості операцій банків на міжбанківському валютному ринку.

«Для усунення дисбалансу на міжбанку цього тижня НБУ щодня виходив з продажем іноземної валюти. Загалом за поточний тиждень Нацбанк продав 215 млн доларів США. Зокрема, сьогодні було проведено аукціон з продажу валюти за результатами якого НБУ продав 24,8 млн доларів за середньозваженим курсом 27,93 грн/дол. Завдяки цьому попит на валюту було задоволено, і довідковий курс гривні на 12:00 становив 27,93 грн/дол», — додали у НБУ.

Наприкінці липня в НБУ повідомили, що курсові коливання на валютному ринку, які спостерігаються в Україні другий тиждень, спричинені низкою чинників.