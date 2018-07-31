У Нацбанку пояснили, чому обвалилася гривня



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З метою згладжування валютних коливань, НБУ неодноразово виходив з валютними інтервенціями

Курсові коливання на валютному ринку, які спостерігаються в Україні другий тиждень, спричинені низкою чинників. Про це йдеться у коментарі Національного банку України.

«Зокрема, це активне проведення компаніями операцій з перерахування дивідендів за кордон (з початку липня з цією метою було куплено майже 300 млн дол. США) та вихід нерезидентами з ОВДП (з початку липня обсяг ОВДП в портфелях нерезидентів скоротився майже на 1,3 млрд грн)», - розповіли у НБУ.

Крім того, за даними Нацбанку, на курсову динаміку минулого тижня також впливали значні обсяги повернення ПДВ наприкінці місяця, що значно зменшує обсяг вільного продажу валюти, а також збільшення попиту на готівкову валюту, зокрема зі сторони тіньового аграрного сектору у зв’язку з початком сезону.

Повідомляється, що з метою згладжування валютних коливань, НБУ неодноразово виходив з валютними інтервенціями - з початку минулого тижня на ринку було продано 148 млн дол. США. Зокрема, сьогодні НБУ оголосив аукціон з продажу 50 млн дол. США, у ході якого було отримано заявок на купівлю на суму 46,7 млн дол. США. За результатами аукціону НБУ продав 28,1 млн дол. США за ціною відсікання 26.86 грн/дол.

З початку липня НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 99 млн дол. США та продав 163 млн дол. США. Таким чином, чистий продаж валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку в липні становив близько 64 млн дол. США

«Національний банк продовжує уважно слідкувати за станом валютного ринку, і в разі необхідності готовий і надалі згладжувати надмірні коливання шляхом проведення інтервенцій», - зазначається у коментарі НБУ.

Як відомо, за тиждень долар і євро в обмінниках подорожчали майже на 2%.