Долар і євро знову здорожчали: курс валют на п'ятницю та вихідні



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Офіційний курс долара становить 27,67 гривні

Національний банк України встановив офіційні курси валют на п'ятницю, 17 серпня. Ці ж курси діятимуть протягом найближчих двох вихідних - суботи та неділі.

Долар США здорожчав на 23 копійки і коштує 27,67 грн. В обмінниках - 28 грн.

Євро додав 39 копійок і його вартість становить 31,46 грн. В обмінниках - 32 грн.

У четвертий робочий день тижня курс долара на міжбанку в продажу підвищився на 26 копійок - до 27,78 грн/дол., курс покупки також піднявся на 26 копійок - до 27,43 грн/дол.

Раніше повідомлялося, що готівковий курс долара в обмінниках Києва досяг 28 гривень. Сьогодні вранці в деяких невеликих банках американську валюту ще можна було купити за 27,70.

Раніше в НБУ пояснили зростання долара з середини літа, а не в серпні або у вересні, як у попередні роки.