Долар в обмінниках продають вже за 28 гривень



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В банках долар ще можна купити за 27,70

За півдня 16 серпня курс долара зріс на 10 копійок і досяг 27,75-27,85 грн/$, пише ubr.ua

Мінімальна вартість не опускається нижче 27,70 грн/$: її ставлять кілька невеликих банків. А максимальний цінник на продажу досяг у банках 27,99 грн/$ (Правекс-Банк), а в небанківських обмінниках - 28,0 грн/$.

Водночас викуповували валюту у людей в широких рамках - 26,90-27,77 грн/$.

Готівкові розцінки рухаються слідом за міжбанком, де на відкритті торгів котирування піднялися на 5 копійок - до 27,61 - 27,63 грн/$, а після підскочили відразу на 22 копійки.

Вранці деякі скарбники неофіційно визнавали спекулятивне притримування експортерами валютної виручки. У розрахунку на курсову гру і подорожчання валюти.

На старті торгів Нацбанк не заявляв про продажі долара, однак потім кілька разів з'являвся в Matching і продавав валюту по 27,66 - 27,68 грн/$. За різними оцінками, сукупно реалізував близько $20 млн.

Відзначимо, Нацбанк на 16 серпня трохи зміцнив курс гривні - до 27,44 гривень за долар.

Раніше в НБУ пояснили зростання долара з середини літа, а не в серпні або у вересні, як у попередні роки.