Нацбанк на завтра різко опустив гривню



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Курс долара на міжбанку в продажу підвищився на 26 копійок - до 27,78 грн/дол., курс покупки також піднявся на 26 копійок - до 27,43 грн/дол

Національний банк України на 17 серпня 2018 року послабив курс гривні відразу на 22 копійки - до 27,67 гривні за долар - порівняно з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора в четвер, 16 серпня.

НБУ встановив офіційні курси валют на такому рівні:

- 100 доларів США - 2767,0533 гривні (+22,0673);

- 100 євро - 3146,1396 гривні (+38,5409);

У четвертий робочий день тижня курс долара на міжбанку в продажу підвищився на 26 копійок - до 27,78 грн/дол., курс покупки також піднявся на 26 копійок - до 27,43 грн/дол.

Раніше повідомлялося, що готівковий курс долара в обмінниках Києва досяг 28 гривень. Сьогодні вранці в деяких невеликих банках американську валюту ще можна було купити за 27,70.

Раніше в НБУ пояснили зростання долара з середини літа, а не в серпні або у вересні, як у попередні роки.