В напрямку Землі рухається понад мільйон дрібних астероїдів

Дрібні космічні об’єкти неможливо помітити на відстані: про них вчені можуть дізнатися тільки за кілька годин до падіння

Кілька років тому фахівці NASA заявили, що 90% всіх виявлених астероїдів, розміри яких не перевищують 140 м в діаметрі, повністю безпечні. Про це повідомляють Новини Планети. Дрібні космічні об’єкти неможливо помітити на відстані: про них вчені можуть дізнатися тільки за кілька годин до падіння або безпосередньо під час аварії на землю.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дрібні космічні об’єкти неможливо помітити на відстані: про них вчені можуть дізнатися тільки за кілька годин до падіння

Кілька років тому фахівці NASA заявили, що 90% всіх виявлених астероїдів, розміри яких не перевищують 140 м в діаметрі, повністю безпечні. Про це повідомляють Новини Планети.

Дрібні космічні об’єкти неможливо помітити на відстані: про них вчені можуть дізнатися тільки за кілька годин до падіння або безпосередньо під час аварії на землю. Отже, безліч астероїдів, що мають малі розміри, можуть завдати істотної шкоди, спецслужби навіть не встигнуть зреагувати на небезпеку.

Астрономи з фонду В612, які спеціалізуються на захисті планети від загроз з космосу, відзначили, що в даний момент до Землі летить більше мільйона астероїдів дрібних і середніх розмірів. Фахівці пояснили, що NASA стежить тільки за певною частиною неба і тільки за великими об’єктами, тоді як «бомбардування» може початися абсолютно в будь-якій точці простору.

Порятунок експерти бачать у запуску спеціального космічного корабля, який буде зіштовхувати астероїди з їх траєкторії руху. Реалізація цього плану дозволить врятувати мільйони життів.