  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В ОБСЄ назвали число порушень на Донбасі з початку перемир'я

    • Розсилка
    В ОБСЄ назвали число порушень на Донбасі з початку перемир'я

    Всього 262 порушення

    З початку домовленості щодо режиму припинення вогню на Донбасі 27 іюляя СММ ОБСЄ зафіксувала 262 порушення. Більшість з них - в Донецькій області.

    Про це повідомляється в звіті СММ ОБСЄ.

    Так, зафіксовано 46 вибухів, два снаряди в польоті, три освітлювальних ракети і 211 черг і пострілів.

    Крім того, за останню добу в Донецькій області СММ зафіксувала чотири порушення режиму припинення вогню - постріли з невідомого зброї в районах на північний захід від Горлівки.

    У Луганській області Місія зафіксувала одне порушення режиму припинення вогню - постріл зі стрілецької зброї на ділянці на північний захід від ділянки розведення в районі Золотого.

    Раніше повідомлялося, що військовослужбовець окремого розвідувального батальйону зі складу Об'єднаних сил загинув на Донбасі під час виконання бойового завдання.

    ОБСЄ час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ