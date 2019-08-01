В ОБСЄ заявили, що «хлібне перемир’я» на Донбасі принесло результати



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Сайдік закликав сторони дотримуватимь «перемир’я» в повній мірі

За час «хлібного перемир’я» на Донбасі (з 21 липня) не було зареєстровано жодної цивільної жертви внаслідок обстрілу.

Про це заявив журналістам в Мінську спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік.

За його словами перемир’я, погоджене на попередньому засіданні Тристоронньої контактної групи 17 липня, принесло значні результати: «За цей час (з 21 липня – ред.) не було зареєстровано жодної цивільної жертви внаслідок обстрілу. Число порушень перемир’я істотно скоротилося».

Сайдік привітав зусилля сторін, спрямовані на забезпечення режиму припинення вогню, і закликав сторони продовжувати його дотримання в повній мірі.

Він також повідомив, що чергове засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі відбудеться 21 серпня.

Нагадаємо, згідно з досягнутими 17 липня домовленостями Тристоронньої контактної групи, на Донбасі з 21 липня почалося «хлібне перемир’я» – безстрокову заборону на будь-яке ведення вогню.

Зокрема, вперше передбачена відповідальність осіб за відкриття вогню. У випадках порушень режиму припинення вогню на Донбасі передбачені «дисциплінарні заходи», про такі випадки ставиться до відома Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.