Під Офісом президента протестують через засудження Стерненка (фото)
Біля Офісу президента зібралося понад чотири тисячі людей
У суботу, 27 лютого, поблизу будівлі Офісу президента в Києві відбувається акція протесту проти вироку політичному активісту Сергієві Стерненку. Біля будівлі зібралося понад чотири тисячі людей, й учасники продовжують прибувати, повідомляє кореспондент Главкому.
Проходи до Офісу президента відкриті, на території перед президентською адміністрацією перебуває тільки поліція діалогу, незначна кількість правоохоронців контролює вхід до Офісу президента.
Співорганізаторами демонстрації в Києві виступили Центр протидії корупції (ЦПК), Центр прав людини ZMINA, Фундація DEJURE, Автомайдан та інформагентство Free Hong Kong Center.
Організатори акції «Справедливість Стерненку – справедливість усім!» заявили, що вона триватиме, допоки влада не виконає всіх вимог, головна з яких – справедливе судове рішення в справі Стерненка.
Нагадаємо, 23 лютого ввечері в щонайменше 14 великих містах України вже пройшли акції протесту на підтримку Стерненка.
Приморський райсуд назвав активіста Сергія Стерненка винним у викраденні у 2015 році жителя Лиманського району, колишнього депутата Комінтернівської райради Одеської області Сергія Щербича, а також розбої та незаконному зберіганні вогнепальної зброї (ст. 246, 187 та 263 Кримінального кодексу України). Оприлюднено обвинувальний акт у справі активіста.
Сам Сергій Стерненко заперечує причетність до інкримінованих злочинів. За його словами, підставою для відкриття низки кримінальних справ стала бездоказова заява депутата Щербича про напад на нього і викрадення «заради 300 гривень», а також знайдена слідчим у помешканні підсудного зброя.
Активіст не проситиме президента Володимира Зеленського про помилування.
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що невдоволені рішенням суду в справі Сергія Стерненка повинні домагатися своєї правоти, використовуючи законні механізми.
Колишній лідер «Правого сектору» Дмитро Ярош вважає, що вирок Стерненку «підставляє» Володимира Зеленського «під удар патріотичної, активної частини суспільства» і є нічим іншим як спецоперацією Кремля.