Під Офісом президента протестують через засудження Стерненка (фото)

Активіста Сергія Стерненка до 7 років та трьох місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна

Активіста Сергія Стерненка до 7 років та трьох місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна

Біля Офісу президента зібралося понад чотири тисячі людей

У суботу, 27 лютого, поблизу будівлі Офісу президента в Києві відбувається акція протесту проти вироку політичному активісту Сергієві Стерненку. Біля будівлі зібралося понад чотири тисячі людей, й учасники продовжують прибувати, повідомляє кореспондент Главкому.

Проходи до Офісу президента відкриті, на території перед президентською адміністрацією перебуває тільки поліція діалогу, незначна кількість правоохоронців контролює вхід до Офісу президента.

Співорганізаторами демонстрації в Києві виступили Центр протидії корупції (ЦПК), Центр прав людини ZMINA, Фундація DEJURE, Автомайдан та інформагентство Free Hong Kong Center.

Організатори акції «Справедливість Стерненку – справедливість усім!» заявили, що вона триватиме, допоки влада не виконає всіх вимог, головна з яких – справедливе судове рішення в справі Стерненка.

Нагадаємо, 23 лютого ввечері в щонайменше 14 великих містах України вже пройшли акції протесту на підтримку Стерненка.

Приморський райсуд назвав активіста Сергія Стерненка винним у викраденні у 2015 році жителя Лиманського району, колишнього депутата Комінтернівської райради Одеської області Сергія Щербича, а також розбої та незаконному зберіганні вогнепальної зброї (ст. 246, 187 та 263 Кримінального кодексу України). Оприлюднено обвинувальний акт у справі активіста.

Сам Сергій Стерненко заперечує причетність до інкримінованих злочинів. За його словами, підставою для відкриття низки кримінальних справ стала бездоказова заява депутата Щербича про напад на нього і викрадення «заради 300 гривень», а також знайдена слідчим у помешканні підсудного зброя.

Активіст не проситиме президента Володимира Зеленського про помилування.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що невдоволені рішенням суду в справі Сергія Стерненка повинні домагатися своєї правоти, використовуючи законні механізми.

Колишній лідер «Правого сектору» Дмитро Ярош вважає, що вирок Стерненку «підставляє» Володимира Зеленського «під удар патріотичної, активної частини суспільства» і є нічим іншим як спецоперацією Кремля.