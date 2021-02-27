  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Під Офісом президента протестують через засудження Стерненка (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Активіста Сергія Стерненка до 7 років та трьох місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна - Під Офісом президента протестують через засудження Стерненка (фото)
    Активіста Сергія Стерненка до 7 років та трьох місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна
    Фото: Главком

    Біля Офісу президента зібралося понад чотири тисячі людей

    У суботу, 27 лютого, поблизу будівлі Офісу президента в Києві відбувається акція протесту проти вироку політичному активісту Сергієві Стерненку. Біля будівлі зібралося понад чотири тисячі людей, й учасники продовжують прибувати, повідомляє кореспондент Главкому.

    Проходи до Офісу президента відкриті, на території перед президентською адміністрацією перебуває тільки поліція діалогу, незначна кількість правоохоронців контролює вхід до Офісу президента.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Під Офісом президента протестують через засудження Стерненка (фото)
    Під Офісом президента протестують через засудження Стерненка (фото)
    Під Офісом президента протестують через засудження Стерненка (фото)
    Під Офісом президента протестують через засудження Стерненка (фото)
    Під Офісом президента протестують через засудження Стерненка (фото)
    Під Офісом президента протестують через засудження Стерненка (фото)
    Під Офісом президента протестують через засудження Стерненка (фото)
    Під Офісом президента протестують через засудження Стерненка (фото)
    Під Офісом президента протестують через засудження Стерненка (фото)
    Під Офісом президента протестують через засудження Стерненка (фото)
    Під Офісом президента протестують через засудження Стерненка (фото)

    Співорганізаторами демонстрації в Києві виступили Центр протидії корупції (ЦПК), Центр прав людини ZMINA, Фундація DEJURE, Автомайдан та інформагентство Free Hong Kong Center.

    Організатори акції «Справедливість Стерненку – справедливість усім!» заявили, що вона триватиме, допоки влада не виконає всіх вимог, головна з яких – справедливе судове рішення в справі Стерненка.

    Нагадаємо, 23 лютого ввечері в щонайменше 14 великих містах України вже пройшли акції протесту на підтримку Стерненка.

    Приморський райсуд назвав активіста Сергія Стерненка винним у викраденні у 2015 році жителя Лиманського району, колишнього депутата Комінтернівської райради Одеської області Сергія Щербича, а також розбої та незаконному зберіганні вогнепальної зброї (ст. 246, 187 та 263 Кримінального кодексу України). Оприлюднено обвинувальний акт у справі активіста.

    Сам Сергій Стерненко заперечує причетність до інкримінованих злочинів. За його словами, підставою для відкриття низки кримінальних справ стала бездоказова заява депутата Щербича про напад на нього і викрадення «заради 300 гривень», а також знайдена слідчим у помешканні підсудного зброя.

    Активіст не проситиме президента Володимира Зеленського про помилування.

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що невдоволені рішенням суду в справі Сергія Стерненка повинні домагатися своєї правоти, використовуючи законні механізми.

    Колишній лідер «Правого сектору» Дмитро Ярош вважає, що вирок Стерненку «підставляє» Володимира Зеленського «під удар патріотичної, активної частини суспільства» і є нічим іншим як спецоперацією Кремля.

    Читайте також: Стерненку дали сім років. За що?
    Теги: акція поліція влада Сергій Стерненко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies