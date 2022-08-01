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В Одесі горить пам'ятник архітектури: десятки людей евакуйовані

Мар’яна Мигаль
Вчора, 12:15 glavcom.ua
В Одесі горить пам'ятник архітектури: десятки людей евакуйовані
За даними рятувальників, евакуйовано 30 мешканців будинку
Фото: ДСНС

Станом на 10:25 площа пожежі складала близько 300 м. кв.

В Одесі трапилася пожежа у житловому будинку по вул. Катерининська, 35. Палає пам'ятник архітектури – прибутковий будинок Шестопала-Чернігова. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Станом на 10:25 площа пожежі складала близько 300 м. кв.

«76 рятувальників задіяні в гасінні пожежі. Складне планування мансардного поверху та тим, що не всюди є доступ до приміщень. Є інформація про те, що в квартирах ще можуть перебувати люди. Тому рятувальники працюють як над пошуком людей, так і над гасінням пожежі. Ліквідація триває. Площа пожежі становить приблизно 400 кв. м.», – наголосила речниця Головного управління ДСНС в Одеській області.

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За даними рятувальників, евакуйовано 30 мешканців будинку. «Попередньо жертв та постраждалих немає», – додали в ДСНС.

Як повідомлялося, у торговому порту Одеси вночі 28 липня сталася пожежа.  За попередньою інформацією, інцидент не пов'язаний з обстрілом, в місті не була оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги в Одесі прогриміли вибухи. У небо над містом місцеві жителі бачили дим. За інформацією ЗМІ, спрацювала протиповітряна оборона та був «приліт». Згодом Одеська райдержадміністрація підтвердила «приліт» по території однієї із громад.

Теги: війна пожежа Одеса

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