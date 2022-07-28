В Одеському торговому порту сталася пожежа

За попередньою інформацією, інцидент не пов'язаний з обстрілом

У торговому порту Одеси вночі 28 липня сталася пожежа. На місці над ліквідацією події працюють рятувальники ДСНС. Про це повідомляє Суспільне.

За попередньою інформацією, інцидент не пов'язаний з обстрілом, в місті не була оголошена повітряна тривога.

Нагдаємо, українська сторона учора, 22 липня, підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

23 липня, Росія завдала ракетного удару по одеському порту. Пізніше стало відомо, що торговий порт Одеси був обстріляний ракетами «Калібр».