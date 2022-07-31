Рашисти вдарили ракетами по Одещині

Ворожа ракета влучила в кар’єр в Одеському районі

Інформація щодо постраждалих уточнюється

Російські загарбники завдали ракетного удару по території однієї з громад Одеського району. Про це повідомляє Одеська райдержадміністрація.

«По території однієї з громад Одеського району нанесено ракетний удар. Бережіть себе та не ігноруйте сигнали тривоги», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що окупанти влучили в кар'єр. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Раніше повідомлялося, що під час повітряної тривоги в Одесі прогриміли вибухи. У небо над містом місцеві жителі бачили дим. За інформацією ЗМІ, спрацювала протиповітряна оборона та був «приліт».

Нагадаємо, що у ніч з 30 на 31 липня Миколаїв пережив найсильніший обстріл за час війни.

До слова, триває 158 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. На Запорізькому напрямку ворог обстріляв райони Чарівного, Оріхова та Кам’янського. Вів повітряну розвідку БпЛА біля Оріхова та Новояковлівки.