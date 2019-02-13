Смертельні дитячі ігри: від соцмереж до реального життя
-
Розсилка
В дітей, як і у дорослих, є запит на екстрим, адреналін. Тому, коли це лише заборонити, тоді підлітки робитимуть це без вашого відома і дозволу
Нещодавно в українському інформпросторі виплила гра «Біжи або помри». Ще раз, бо перша хвиля минула ще два роки тому. І паралельно цьому виникало декілька хвиль «груп смерті».
Чому це відбувається? Перше – це потяг дітей до забороненого. Підлітків найбільше цікавить те, на що у дорослому суспільстві накладене табу: інтим, насилля, смерть. Ц проблеми рідко обговорюють навіть самі дорослі. І діти, зважаючи на те, що вони ще не обросли соціальними нормами чи комплексами, намагаються пізнати їх самі. Бо свого часу батьки не дали їм відповіді. І ми нічого з цим не зробимо, ми не зможемо перевиховати дітей доти, доки дорослі для себе не подолають свої табу.
А зважаючи що подолання власних комплексів – довготривалий і складний процес, то і повідомлення про групи самогубць, смертельні дитячі ігри час від часу здійматимуть інформаційну хвилю.
По-друге, це спроба маніпулювати громадською думкою. Взагалі всі повідомлення про табу потенційно є топ-новин. Ті ж самі насилля, смерть і інтим, якщо в цьому задіяна дитина, відразу роблять новину праймовою. Проблеми, які існують в країні, в окремих політиків, в економіці – відразу відходять на другий план. Чи якщо чиновникам треба контролювати соціальні мережі чи Інтернет. Подивіться на Росію – там цей механізм працює на «ура». Або – часто без «теорії заговору» – це спроби монетизувати себе, свою сторінку, свої новини. Заробити грошей через те, що люди піддаються паніці.
Третє – хайпонути, зробити щось таке, щоб стати причиною інформаційної хвилі. Коли в інформаційному просторі «рулять» екстремали - зацепери, руфери чи джекеси, - дитина просто не бачить кращого варіанту стати відомою, ніж діяти на межі погибелі. І тут вже не допоможе контроль чи блокування соціальних мереж. Особливо, якщо ви самі полюбляєте дивитись відео з джекесами (придуркуватими). Навіть коли ви обурюєтесь «неповноцінності», засуджуєте, але дивитесь їх – все-рівно ви стаєте своєрідними співучасниками цих відео, формуєте попит на такі «жарти». І не факт, що наступного разу цей попит задовольнятимуть не ваші діти.
Дітям може просто не вистачати уваги. У тому числі й від батьків. Просто розмовляйте з ними – і шанси на те, що вони її привертатимуть екстремальними методами – значно знизяться.
І останнє. В дітей, як і у дорослих, є запит на екстрим, адреналін. Тому, коли це лише заборонити, тоді підлітки робитимуть це без вашого відома і дозволу. Необхідно каналізувати запит. Зробити його контрольованим. Віддати дитину на бокс, альпінізм, не забороняти повністю псевдоагресивні комп’ютерні чи реальні ігри. Каналізувати екстрим простіше, ніж його заборонити. Заборонене притягує, пам’ятайте це.
- Лише 17 хвилин спілкування на день. Ви вважаєте, що вашу дитину виховає інтернет?
- Stop-булінг. Три проблеми батьків, які впливають на дитячу агресію
- Булінг – тиша, яку ми маємо почути
- Я сьогодні в школу не піду! Про новомоднє слово «булінг» і його значення
- «Б’є – значить любить»? Історія однієї мами очима психолога
- Психологічне та фізичне насильство у школі. Хто має відповідати за законом
- Безпечний простір для вашої дитини. Як протидіяти шкільному булінгу
- Убивчі забавки в інтернеті. Яку шкоду може завдати кібербулінг?
- Мова знущання: як відрізнити булінг від стьобу?
- Кібербулінг: новітні небезпеки в інтернет-просторі
- Жертва у дитячому колективі. Як навчити школяра протидіяти булінгу
- Булінг - відлуння війни. «Ми тебе прихистили, а ти за «ДНР»-«ЛНР» кричала»
- Сповідь бембі, або Булінг — це нормально
- Безпечна школа. Маски булінгу
- Як виявити жертву цькування у школі. Алгоритм для батьків
- Проблема булінгу очима підлітка