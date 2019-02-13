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    Здоров'я

    В Україні ще дві людини померли від грипу

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    Епідемічні пороги перевищено в десяти областях, а найбільше &mdash; у Закарпатській - В Україні ще дві людини померли від грипу
    Епідемічні пороги перевищено в десяти областях, а найбільше — у Закарпатській

    Протягом тижня на грип та ГРВІ захворіли 209 493 людини в Україні

    За тиждень з 4 по 10 лютого в Україні зареєстровано два випадки смерті від грипу, серед померлих - одна дитина. Про це йдеться у звіті Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров'я України.

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    «За звітний тиждень зареєстровано два летальні випадки від грипу, що підтверджено методом ПЛР, серед них — одна дитина віком до 17 років. Із початку епідемічного сезону грип забрав життя 32 українців, зокрема п’ятьох дітей віком до 17 років», - повідомили у центрі.

    Жоден померлий, як вказано, не був вакцинований проти грипу.

    «Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 209 493 людини, 70,6% з яких — діти віком до 17 років. Порівняно з минулим тижнем, рівень захворюваності серед дорослих зменшився на 3,6%, а серед дітей віком до 17 років не змінився», - додали у центрі.

    Загалом інтенсивний показник захворюваності сягнув 544,2 на 100 тисяч населення, що на 4,9% більше епідемічного порога по Україні.

    «Епідемічні пороги перевищено в десяти областях, а найбільше — у Закарпатській (на 47,1%), Чернівецькій (на 46%) та Івано-Франківській (на 89,9%). У країні низька інтенсивність епідемічної активності грипу і ГРВІ та регіональне географічне поширення», - зазначили у ЦГЗ.

    За результатами лабораторного обстеження методом ПЛР 108 зразків матеріалів у 25% отримано позитивні на грип результати, у циркуляції абсолютно домінують віруси грипу типу A.

    Упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 465 людей, а з початку епідемічного сезону — 160 885 осіб.

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