В Офісі генпрокурора завершився другий етап добору прокурорів



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До третього етапу допустили 205 кандидатів

Завершився другий етап добору на 100 вакантних посад прокурорів в Офісі генерального прокурора.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що за підсумками тестування на загальні здібності і навики до третього етапу були допущені 205 кандидатів.

Наступний етап відбору буде складатися з співбесіди, що включає в себе практичне завдання та перевірку на доброчесність.

Оцінювати кандидатів буде створена кадрова комісія на чолі з заступниками генпрокурора Віктором Чумаком та Гюндузом Мемедовым.

«За результатами співбесід буде сформований загальний рейтинг з близько 100 кандидатів з найбільшою кількістю балів. Вони пройдуть стажування в тренінговому центрі в Офісі генерального прокурора, після чого буде сформовано остаточний рейтинг, згідно з яким кандидати будуть вибирати посади, оприлюднені в оголошенні про відбір», - повідомили в ОГП.