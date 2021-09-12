В окупованому Донецьку стався вибух на нафтобазі (відео)

Окупанти вже заявили, що вибух є актом тероризму

Окупанти називають вибух терористичним актом

Представники терористичної Донецької народної республіки (ДНР) опублікували відео з місця вибуху на нафтобазі в Донецьку, який стався 11 вересня. Кадри з'явилися в YouTube-каналі так званої ДНР у Спільному центрі контролю і координації режиму припинення вогню (СЦКК).

Відзначається, що два вибухи прогриміли у Кіровському районі Донецька в районі діючої нафтобази.

Автор: Наслідки вибуху

«В ході проведених оперативних заходів встановлено, що дані диверсійні дії відбулися в результаті атаки з використанням двох БПЛА ВФУ, про що свідчать знайдені на місці вибухів фрагменти безпілотних пристроїв: двигун і обгорілі частини фюзеляжу, крила», – йдеться в повідомленні.

На місці події працюють співробітники МНС та МВС окупованих територій. Проводяться оперативні дії, за повідомленнями жертв серед населення немає.

Як повідомляють російські ЗМІ, глава терористичної ДНР Денис Пушилін назвав вибух терористичним актом.

Нагадаємо, ватажки окупованих територій Донецької та Луганської областей, так званих ЛНР і ДНР, Денис Пушилін і Леонід Пасічник домовилися про створення «єдиного економічного простору».

Згідно з «документом», ватажки «ДНР» та «ЛНР» мають намір встановити «стратегічне партнерство в економічній, митній та податковій сферах».

Як пишуть ЗМІ окупантів, головною метою є «прискорення темпів розвитку економік «республік» і поліпшення якості життя громадян.

До слова, напередодні у «ЛНР» сталася аварія на шахті: загинули дев'ять гірників.