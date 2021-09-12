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    Доба на Донбасі: двоє військових загинули і 10 поранено

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    В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців зі складу Об&rsquo;єднаних сил загинули - Доба на Донбасі: двоє військових загинули і 10 поранено
    В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил загинули

    На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь

    Протягом минулої доби, 11 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Про це повідомили у штабі ООС.

    У напрямку Новогнатівки російські найманці обстрілювали наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм.

    З цієї ж великокаліберної зброї російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури Новогнатівки, внаслідок чого пошкоджено приватну будівлю та прилеглу територію. Постраждалих серед місцевого населення немає.

    Також, з артилерії калібру 122 мм ворог двічі вів численні обстріли поблизу Верхньоторецького.

    В районі Золотого-4 окупанти відкривали вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

    Збройні формування Російської Федерації застосували станкові протитанкові гранатомети неподалік Старогнатівки.

    Поблизу Талаківки та Нью-Йорку найманці вели прицільний вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

    Окрім того, в районі населеного пункту НЬЮ-ЙОРК російсько-окупаційні війська за допомогою безпілотного літального апарату скинули міни калібру 82 мм.

    Неподалік Причепилівки ворог застосував гранатомети різних систем та міномети 120 калібру.

    Також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї було обстріляне Водяне, що на Приазов’ї.

    Позиції поблизу Новоолександрівки потрапили під обстріл з великокаліберних кулеметів.

    Крім того, на Донеччині зафіксовано два прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу “Орлан-10” з перетином лінії розмежування.

    В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил загинули, дев’ятеро — дістали поранення, ще один — бойове травмування. Стан здоров’я трьох захисників — середньої тяжкості, інших — задовільний

    На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

    Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

    Станом на 7 годину ранку, 12 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    Нагадаємо, протягом позаминулої доби, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Двоє військових поранені.

    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас обстріл СЦКК Операція Об’єднаних сил населення
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    Доба на Донбасі: двоє військових загинули і 10 поранено