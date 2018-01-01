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    В окупованому Луганську на Масляну за безкоштовною кашею стояли сотні людей

    Мешканці окупованого Луганська стояли у шалених чергах за кулішем
    У Луганську жителі гучно відствяткували Масляну-2018 величезними чергами за безкоштовною їжею біля церкви. Фото оприлюднили ЗМІ окупантів в Луганську. [GALLERY_BLOCK] Мешканці окупованого Луганська стояли у шалених чергах за безкоштовним кулішем на ярмарку, де проводилися щорічні гуляння. Як повідомлялося, до п’яти осіб збільшилась
    • Сьогодні, 20:38
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    Мешканці окупованого Луганська стояли у шалених чергах за кулішем

    У Луганську жителі гучно відствяткували Масляну-2018 величезними чергами за безкоштовною їжею біля церкви.

    Фото оприлюднили ЗМІ окупантів в Луганську.

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    В окупованому Луганську на Масляну за безкоштовною кашею стояли сотні людей
    В окупованому Луганську на Масляну за безкоштовною кашею стояли сотні людей
    В окупованому Луганську на Масляну за безкоштовною кашею стояли сотні людей

    Мешканці окупованого Луганська стояли у шалених чергах за безкоштовним кулішем на ярмарку, де проводилися щорічні гуляння.

    Як повідомлялося, до п’яти осіб збільшилась кількість загиблихчерез напад на православних віруючих в Кизлярі (Дагестан, Росія). Одна з поранених жінок померла на операційному столі. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані. Трагедія сталася 18 лютого, коли невідомий злочинець відкрив вогонь по натовпу людейпід час Масляної в місті Кизляр в Дагестані. Разом з нападником була жінка, але вона втекла перед початком стрілянини.

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