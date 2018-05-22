В «Опоблоці» немає консенсусу в підтримці Бойка на президентських виборах, - експерт

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Кость Бондаренко

Експерт прокоментував слова Льовочкіна

В «Опозиційному блоці» на сьогоднішній день немає консенсусу щодо підтримки кандидатури Юрія Бойка на президентських виборах.

Таку думку висловив політолог Кость Бондаренко, коментуючи заяву в інтерв'ю РБК-Україна народного депутата і одного з лідерів «Опозиційного блоку» Сергія Льовочкіна, передає «Апостроф».

«Сергій Володимирович [Льовочкін] озвучив власну думку з цього питання, це його особиста позиція. Але в партії дійсно існує чимало тих, хто поділяють цю позицію», - зазначив експерт.

Однак, за словами Бондаренка, більшість обласних організацій, у першу чергу, з найбільш індустріально розвинених регіонів, де зосереджений основний електорат партії - цю позицію не поділяють.

«У партії очікується серйозна дискусія щодо лідера. Це - прерогатива з'їзду. І було б помилково вважати, що Юрій Бойко, який за своїм статусом є одним з лідерів Опоблоку, вже визначений як єдиний кандидат від Південного Сходу», - вважає Бондаренко.