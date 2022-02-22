Визнання «ЛДНР»: експерти спрогнозували наступні дії Кремля

На думку військово-політичних експертів, РФ тільки починає реалізацю своїх планів щодо України

Прогнози експертів щодо подальших дій російської влади виявилися не надто невтішними

Визнання Володимиром Путіним самопроголошених утворень «ЛНР» та «ДНР» є тільки першим етапом втілення плану російської влади з підкорення України. Про це ексспецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер та старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики (CEPA) Філіп Коснетт попереджають у спільній статті, опублікованій на сайті CEPA.

На думку експертів, подальші дії Путіна не обмежаться маленькими територіями «ЛНР» та «ДНР», оскільки у своїй нещодавній заяві диктатор прямо висловився, що вважає Україну частиною Російської імперії, нібито, несправедливо позбавленої територій.

Автори статті вважають, що наступі дії РФ розвиватимуться за такими напрямками:

Нові «незалежні держави» тепер офіційно запросили Росію розмістити військові сили на своїй території для захисту від української агресії, а Путін минулої ночі наказав військам увійти в цей регіон, повідомляє Reuters. Росія тепер не має потреби заперечувати свою присутність на Донбасі (а її війська перебувають там роками), і тепер буде безперешкодно посилювати свою військову присутність.

Росія буде і надалі організовувати фейкові атаки з боку України, щоб виправдати свої дії начебто «у відповідь». Якщо Путіну вдасться спровокувати українські війська, які намагаються захиститися, конфлікт може перейти у більш масштабну війну, у якій Путін задіє набагато більше ніж 200 тис. військових і техніку, які він зібрав в Україні та навколо неї.

Росія визнає всю територію Луганської та Донецької областей «незалежними», але очолювані Росією сили наразі контролюють лише частину цих територій. Це робить Україну «окупантом» непідконтрольних Росії територій і дає виправдання для подальшого захоплення землі Путіним, аби забрати повністю ці два регіони, якщо він забажає. Це саме по собі спровокувало б прямий вогонь у відповідь з боку українських сил, і його б Путін назвав нападом.

Підсумовуючи, Волкер та Коснетт наголосили на необхідності для всього цивілізованого світу, і, зокрема, країн НАТО, переглянути свої зовнішньополітичні та економічні пріорітети та збільшити всебічну підтримку України .

Раніше Курт Волкер пояснив, яку гру затіяв Путін.

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