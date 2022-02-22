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    Визнання «ЛДНР»: експерти спрогнозували наступні дії Кремля

    На думку військово-політичних експертів, РФ тільки починає реалізацю своїх планів щодо України - Визнання «ЛДНР»: експерти спрогнозували наступні дії Кремля
    На думку військово-політичних експертів, РФ тільки починає реалізацю своїх планів щодо України
    фото: cepa.org

    Прогнози експертів щодо подальших дій російської влади виявилися не надто невтішними

    Визнання Володимиром Путіним самопроголошених утворень «ЛНР» та «ДНР» є тільки першим етапом втілення плану російської влади з підкорення України. Про це ексспецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер та старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики (CEPA) Філіп Коснетт попереджають у спільній статті, опублікованійна сайті CEPA.

    На думку експертів, подальші дії Путіна не обмежаться маленькими територіями «ЛНР» та «ДНР», оскільки у своїй нещодавній заяві диктатор прямо висловився, що вважає Україну частиною Російської імперії, нібито, несправедливо позбавленої територій.

    Автори статті вважають, що наступі дії РФ розвиватимуться за такими напрямками:

    • Нові «незалежні держави» тепер офіційно запросили Росію розмістити військові сили на своїй території для захисту від української агресії, а Путін минулої ночі наказав військам увійти в цей регіон, повідомляє Reuters. Росія тепер не має потреби заперечувати свою присутність на Донбасі (а її війська перебувають там роками), і тепер буде безперешкодно посилювати свою військову присутність.
    • Росія буде і надалі організовувати фейкові атаки з боку України, щоб виправдати свої дії начебто «у відповідь». Якщо Путіну вдасться спровокувати українські війська, які намагаються захиститися, конфлікт може перейти у більш масштабну війну, у якій Путін задіє набагато більше ніж 200 тис. військових і техніку, які він зібрав в Україні та навколо неї.
    • Росія визнає всю територію Луганської та Донецької областей «незалежними», але очолювані Росією сили наразі контролюють лише частину цих територій. Це робить Україну «окупантом» непідконтрольних Росії територій і дає виправдання для подальшого захоплення землі Путіним, аби забрати повністю ці два регіони, якщо він забажає. Це саме по собі спровокувало б прямий вогонь у відповідь з боку українських сил, і його б Путін назвав нападом.

    Підсумовуючи, Волкер та Коснетт наголосили на необхідності для всього цивілізованого світу, і, зокрема, країн НАТО, переглянути свої зовнішньополітичні та економічні пріорітети та збільшити всебічну підтримку України .

    Раніше Курт Волкер пояснив, яку гру затіяв Путін.

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    Теги: Росія «ДНР» НАТО «ЛНР» Путін військові Курт Волкер
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    Визнання «ЛДНР»: експерти спрогнозували наступні дії Кремля