Ватажок «ДНР» підписав три «укази», які свідчать про підготовку до тривалої війни

Всі «укази» стосуються змін у структурі та збільшення чисельності незаконних збройних формувань

Вже на наступний день після визнання Росією «ЛДНР» ватажок донецьких терористів Денис Пушиін підписав низку «указів», які можуть свідчити про підготовку окупаційних адміністрацій до тривалих та виснажливих бойових дій. Про це повідомляють ЗМІ бойовиків.

«Указом» №31 від 22 лютого оголошено про мобілізацію мешканців окупованої території 1995–2004 років народження, які не перебувають у запасі. «Призовники» будуть направлені для проходження «служби» до резерву «Командування Народної міліції ДНР».

«Указом» №32 від 22 лютого 2022 року внесено зміну до «Указу» від 19 лютого 2022 року №29 «Про проведення загальної мобілізації». Відповідно до зміни здійснюється призов на «військову службу» мешканців ОРДО чоловічої статі віком старше 55 років у добровільному порядку.

«Указом» №30 від 22 лютого 2022 року ДНР створюються спеціальні формування (практика, що може свідчити про перехід так званої армії бойовиків на штатний розклад «воєнного часу»).

Оприлюднення «документів» відбулося на тлі дискусій про те, в яких межах Росія визнаватиме «ЛНР» та «ДНР». У разі, якщо російський парламент вирішить визнати «республіки» в адміністративних межах Луганської та Донецької областей, це може означати значну активізацію бойових дій на Донбасі через «територіальні претензії» до України.

Показово, після «визнання» мобілізаційні заходи в ЛДНР лише посилюються, отже, схоже, РФ не планує повністю замінювати так звану «Народну міліцію» в ОРДЛО на своїх військовослужбовців-контрактників, на що сподівалися деякі представники місцевого населення.

Раніше повідомлялося, що в ОРДЛО окупанти забирають на війну неповнолітніх.

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