«Правильний світ сьогодні – це світ, заснований на правових стандартах ООН»

Російське видання «Независимая газета» у колонці на своєму веб-ресурсі піддало нищівній критиці нещодавню статтю експомічника Путіна, ідеолога «русского мира» Владислава Суркова, у якій той розмірковує про необхідність Росії займатися «контактною геополітикою» для встановлення «правильного миру/світу» та розширення кордонів Росії за межі чинних, на його думку, «похабних».

Автори колонки звертають увагу читачів на те, що насправді зовнішньополітичні вигоди Росії від повномасштабної війни з Україною віднайти важко.

«Захоплення Києва? Зміна режиму? Окупація усієї країни від Донецька до Львова? Навіщо? Що робити з цією територією та цим народом? Як реагувати на протест місцевого населення, мільйонні демонстрації, антивоєнні маніфестації, опір? На партизанщину? Невже за допомогою Росгвардії?», – зазначається у матеріалі.

Нагадав редакційний колектив «Независимой газеты» і про неминучі економічні санкції, що будуть запроваджені у випадку ескалації агресії Росії та призведуть до ускладнення життя росіян, а також про тягар нових видатків на фінансування життя та «нового порядку на приєднаних територіях».

Редакція засудила викладену Владиславом Сурковим позицію та зазначила, що його стаття є свідченням наявності у сучасній Росії прошарку «впливових та безшабашних людей», прибічників «контактної геополітики» за «правильний світ», інтересі яких можуть суперечити національним інтересам Росії як держави і її народу загалом.

«Ці групи інтересів борців з «похабним світом» відносяться швидше за все до того типу фанатиків, для яких суб'єктивна ідеалістична цінність їхніх власних уявлень про правильний світоустрій завжди переважає міркування про благополуччя народу», – вважає редакційний колектив «Независимой газеты».

Автори колонки нагадали, що нещодавні спроби побудови «правильного світу», яку намагалися здійснити терористи на Близькому та Середньому Сході кілька років тому, призвели до того, що їх розбомбили.

«Не повинно бути жодних ілюзій, що комусь, хоч би яким харизматичним цей хтось сам собі здавався, встановити «правильний світ» не вдасться. Правильний світ сьогодні – це світ, що ґрунтується на міжнародно-правових стандартах ООН», – впевненні автори колонки.

Раніше повідомлялося, що експомічник Путіна, ідеолог створення «ЛНР» та «ДНР» Владислав Сурков у своїй статті анонсував війну за розширення кордонів Росії.

Читайте також: