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    В Овальному кабінеті Байдена помітили деталь, яка сподобається українцям (фото)

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    <span>Українські користувачі соцмереж відразу звернули увагу на блакитні та жовті квіти в Овальному кабінеті</span> - В Овальному кабінеті Байдена помітили деталь, яка сподобається українцям (фото)
    Українські користувачі соцмереж відразу звернули увагу на блакитні та жовті квіти в Овальному кабінеті

    Джо Байден облаштував під себе Овальний кабінет у Білому домі

    Новий президент США Джо Байден після вступу на посаду облаштував під себе Овальний кабінет у Білому домі.

    Про це пише The Washington Post.

    Так, Байден змінив портрети, скульптури, а також килим, штори та офісні меблі.

    Як зазначається, замість портрета президента Ендрю Джексона, яким захоплювався Трамп, повісили зображення президента Франкліна Делано Рузвельта, а також встановили бюсти Роберта Френсіса Кеннеді , Мартіна Лютера Кінга-молодшого, Рози Паркс, Елеонори Рузвельт та лідера профспілок і активіста за громадянські права Сезара Чавеса.

    Окрім цього, з Овального кабінету прибрали військові прапори — замість них повісили прапор США та прапор із президентською печаткою, а також замінили світло-золоті штори Трампа на темніший золотий відтінок, як у кабінеті президента Білла Клінтона.

    Проте, українські користувачі соцмереж відразу звернули увагу на блакитні та жовті квіти в Овальному кабінеті, які їм нагадали прапор України. 

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    В Овальному кабінеті Байдена помітили деталь, яка сподобається українцям (фото)
    В Овальному кабінеті Байдена помітили деталь, яка сподобається українцям (фото)
    В Овальному кабінеті Байдена помітили деталь, яка сподобається українцям (фото)
    В Овальному кабінеті Байдена помітили деталь, яка сподобається українцям (фото)

    Зазначимо, президент Володимир Зеленський вже запросив 46-го президента США Джо Байдена до столиці України.

    Також у США запевнили, що залишатимуться непохитними у своїй підтримці України.

    Як відомо, Джо Байден як віцепрезидент побував в Україні шість разів: у липні 2009-го, березні, червні й листопаді 2014-го, грудні 2015-го, січні 2017-го. Він зустрічався із українськими президентами й політиками Віктором Ющенко, Віктором Януковичем, Юлією Тимошенко, Арсеном Яценюком та Петром Порошенком.

    Коли Байден у 2015 році приїздив до України як віцепрезидент США, він виступив із емоційною промовою із трибуни у Верховній Раді.

    Його промову охрестили історичною. У виступі Байден назвав два головних викликів для України – вторгнення Росії і корупція, яку він назвав «раковою пухлиною» України. Байден закінчив виступ словами: «Хай Бог благословить наші обидва народи». Депутати стоячи аплодували віце-президенту США.

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    Теги: США Джозеф Байден прапор політика Україна квіти
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