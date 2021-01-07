Порошенко привітав Байдена із затвердженням його перемоги в Конгресі США

Джо Байден був в Україні шість разів

Байден стане 46-м президентом Сполучених Штатів

П'ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко привітав обраного президента США Джозефа Байдена із затвердженням обрання на рівні Конгресу.

«Здається, ні в кого серед справжніх друзів США не було сумнівів саме в такому результаті. Завжди згадую його слова, ще на посаді віце-президента США, про те, що у разі необхідності він завжди відкритий для України», - наводить привітання Порошенка пресслужба «Євросолідарності».

Він побажав успіхів демократичній адміністрації Білого дому «на непростому шляху протидії численним викликам сьогодення, яких лише побільшало».

Крім того, політик подякував і республіканській адміністрації США.

«Слова своєї глибокої вдячності адресую і республіканській адміністрації США, у співпраці з якою ми продовжували нарощувати нашу стійкість. В Україні щиро цінують стратегічне партнерство і союзництво Сполучених Штатів Америки на засадах твердої двопартійної підтримки України. Виборчі змагання позаду, попереду зміцнення трансатлантичної єдності і солідарності!», - наголосив Порошенко.

До слова, колишні президенти Сполучених Штатів Барак Обама та Дональд Трамп не були в Україні жодного разу. Водночас в адміністрації Обами Джо Байден як віцепрезидент побував в Україні шість разів: у липні 2009-го, березні, червні й листопаді 2014-го, грудні 2015-го, січні 2017-го. Він зустрічався із українськими президентами й політиками Віктором Ющенко, Віктором Януковичем, Юлією Тимошенко, Арсеном Яценюком та Петром Порошенком.

Як повідомлялося, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування, однак на кілька годин перервав засідання через масові протести прихильників Трампа. Агресивні прихильники президента США Дональда Трампа прорвалися до будівлі Конгресу. Там мало відбутися остаточне затвердження результатів голосувань виборників, які підтвердили перемогу Джо Байдена в боротьбі за посаду глави Білого дому. Під час сутичок біля будівлі Конгресу США загинули четверо осіб, затримали 52 людини. Мер Вашингтона Мюріель Боузер продовжив режим надзвичайної ситуації на 15 днів.

Після цього у четвер Конгрес США все ж таки затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах.

У Вашингтоні через протести і заворушення прихильників чинного президента США Дональда Трампа запровадили комендантську годину. Новообраний президент США Джо Байден назвав штурм Капітолію у Вашингтоні «заколотом», а не протестом.

Читайте також:



