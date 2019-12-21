В Пакистані викладача університету засудили до страти за «принизливі коментарі»



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Хафіза заарештували у березні 2013 року за «принизливі коментарі» про пророка Магомета, які викладач нібито публікував у соціальній мережі Facebook

Суд у пакистанському місті Мултан засудив викладача університету Джунаїда Хафіза до смерті за звинуваченням у богохульстві.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Зазначається, що іншим вироком Хафіза засудили також до довічного ув'язнення та грошового штрафу на суму 500 тисяч пакистанських рупій (близько 75 тисяч гривень).

Ухвали суду ще можна оскаржити, тож адвокат засудженого заявив, що подасть апеляцію. Захист Хафіза назвав вирок «вкрай суворим».

Хафіза заарештували у березні 2013 року за «принизливі коментарі» про пророка Магомета, які викладач нібито публікував у соціальній мережі Facebook. З 2014 року він перебував в одиничній камері.

Адвокат, який спочатку захищав Хафіза, отримував погрози, а в травні 2014 року його вбили у його ж адвокатській конторі.