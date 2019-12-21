Слідчі НАБУ не розуміють, що розслідують, але їм треба показати якийсь результат – Писарук про справу VAB банку



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Олександр Писарук Фото Delo.ua

Ні слідчі, ні НАБУ, ні прокурори не можуть пояснити, які були мотиви, яка вигода – Писарук

Олександр Писарук спростував обвинувачення НАБУ у справі про рефінансування VAB банку. На його думку, свою правоту буде довести легко, адже у обвинувачених не було ні мотивів, ні отримання неправомірної вигоди, а звинувачення спростовуються документально. Більш того, працівники НАБУ просто не розуміють, що розслідують, але їм треба показати хоч якийсь результат.

Про це екс-заступник голови Національного банку та голова Райффайзен банку розповів в інтерв’ю «Економічній правді».

«Не вистачає десь розуміння, на жаль, слідчим, – заявив Олександр Писарук. – Не вистачає розуміння, як це працює, що таке фінансова стабільність, стабілізаційний кредит, навіщо він видається, і в чому функція центрального банку, які у нього повноваження, що він може зробити, що не може. Мені так здається. Вони просто довго займалися, треба показати результат. У мене немає ніяких сумнівів, що ми свою правоту доведемо. Це потребує певного часу, бо це юридичні процедури.

Олександр Писарук заявив, що у НАБУ не можуть пояснити ні мотивів ніби вчиненого злочину, ні знайти фактів отримання неправомірної вигоди: «Якщо ви дивилися суд, його транслювали в прямому ефірі, ви бачили, що ніяких реальних фактів, які б доводили те, що називають слідчі «злочинною змовою» між акціонерами «VAB банку» і співробітниками НБУ, не було наведено. Тому що їх немає. Більше того, ні слідчі, ні НАБУ, ні прокурори не можуть пояснити, які були мотиви, яка вигода. Її не було і не могло бути.

Про відсутність жодних доказів отримання будь-якої неправомірної вигоди мною або іншими членами правління НБУ наголошує в різних інтерв’ю навіть сам пан Ситник – директор НАБУ».

Крім того, Писарук спростував і звинувачення, висунуті НАБУ екс-керівництву VAB банку і його екс-власнику, Олегу Бахматюку, у ніби нецільовому використанні коштів рефінансування, отриманих від НБУ.

«Кредит був виплачений усім гарантованим вкладникам. Національний банк недавно публікував цю інформацію і підтверджував, що протягом 18 днів близько 80 тис людей отримали ці 1,2 млрд грн. Це задокументований факт. У межах повноважень Нацбанку було рішення про цільову видачу 1,2 млрд грн на виплати гарантованим вкладникам, це було зроблено». За його словами, кредит структурувався як видача коштів винятково гарантованим вкладникам при величезній кількості обмежень на проведення операцій. «Він був забезпечений заставою майна, де була зовнішня оцінка і дві рецензії. Дві. Це буває нечасто, я не пам’ятаю, коли Національний банк вимагав дві рецензії», – розповів Олександр Писарук.

Раніше звинувачення НАБУ у справі Писарука-Бахматюка були спростовані висновками експертиз оцінки заставного майна, висновками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та заявами НБУ, а адвокати підозрюваних заявляли про виключно політичні мотиви переслідування своїх підзахисних.

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