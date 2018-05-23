У Парижі арештували більше сотні протестувальників
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Арешти були здійсненні під час закінчення акції протесту
Сто один учасник протестів, які відбулись на вулицях Парижа, був заарештований, коли вони після демонстрацій розмістилися в ліцеї ім. Франсуа Араго на площі Нації в 12-му окрузі французької столиці.
Під час самих демонстрацій було заарештовано ще 24 людини, повідомляє BFMTV.
«101 людина з числа тих, які влаштували протест в ліцеї ім. Франсуа Араго, була заарештована», - повідомляє телеканал.
Поліцейська операція з евакуації протестувальників з будівлі ліцею відбулась у вівторок ввечері. Арешти були здійсненні під час її закінчення.
У вівторок один день до страйку залізничників, студентів та працівників Air France по всій Франції приєдналися працівники державного сектора.