У Парижі арештували більше сотні протестувальників

Арешти були здійсненні під час закінчення акції протесту

Сто один учасник протестів, які відбулись на вулицях Парижа, був заарештований, коли вони після демонстрацій розмістилися в ліцеї ім. Франсуа Араго на площі Нації в 12-му окрузі французької столиці.

Під час самих демонстрацій було заарештовано ще 24 людини, повідомляє BFMTV.

«101 людина з числа тих, які влаштували протест в ліцеї ім. Франсуа Араго, була заарештована», - повідомляє телеканал.

Поліцейська операція з евакуації протестувальників з будівлі ліцею відбулась у вівторок ввечері. Арешти були здійсненні під час її закінчення.

Раніше, під час вуличних протестів було арештовано ще 24 людини. Наразі про подальші дії поліції, висунуті обвинувачення та сутички під час затримання не повідомляється.

У вівторок один день до страйку залізничників, студентів та працівників Air France по всій Франції приєдналися працівники державного сектора.