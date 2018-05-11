В поїздах «Укрзалізниці» почнуть прибирати по-новому

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Потяги будуть прибирати спецбригади

ПАТ «Укрзалізниця» вводить нову технологію прибирання пасажирських вагонів - замість провідників це будуть робити професійні мийники рухомого складу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зокрема, як йдеться у повідомленні, планується кардинально змінити систему прибирання в поїздах. Якщо досі вагони прибирали провідники після рейсу або через рейс, і вони не завжди могли виконати свої обов'язки максимально якісно, на даний момент працює система використання спеціалізованих бригад, які до кінця року за новою технологією будуть обробляти всі поїзди.

Також за інформацією прес-служби, планується закупівля більш дорогих, але і більш якісних миючіх засобов, а також для прибирання вагонів будуть використовувати парогенератори. Крім того, за новою технологією передбачається усунення забруднень з усіх поверхонь всередині вагона: столів, підлоги, сидінь, вікон, дверей, санвузлів і тамбурів, а також ретельну обробку з допомогою сучасних професійних пилососів.

У цілому, до кінця року філія «Пасажирська компанія» планує придбати 120 побутових пароочисників SC 4 EasyFixPremium, 120 миючих пилососів SE 6.100 Karcher і 9600 літрів універсального миючого засобу.