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    В поліції уточнили кількість постраждалих і затриманих під час сутичок біля Ради

    Затримано 9 порушників громадського порядку
    В ході зіткнень між протестуючими і поліцією під будівлею парламенту у вівторок постраждали 8 співробітників правоохоронних органів. Про це в коментарі «112 Україна» повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко. [READ_MORE] «У сутичках постраждало вже 8 співробітників поліції. В одного перелом ключиці, травми інших ми
    • Сьогодні, 12:52
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    Сутички біля Верховної ради, 27 лютого 2018 року
    Фото: ТСН
    Сутички біля Верховної ради, 27 лютого 2018 року

    Затримано 9 порушників громадського порядку

    В ході зіткнень між протестуючими і поліцією під будівлею парламенту у вівторок постраждали 8 співробітників правоохоронних органів. Про це в коментарі «112 Україна» повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

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    «У сутичках постраждало вже 8 співробітників поліції. В одного перелом ключиці, травми інших ми зараз оцінюємо. 9 осіб ми затримали. Будемо приймати юридичне рішення і оцінювати їх дії», - заявив Крищенко.

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    В поліції уточнили кількість постраждалих і затриманих під час сутичок біля Ради
    В поліції уточнили кількість постраждалих і затриманих під час сутичок біля Ради
    В поліції уточнили кількість постраждалих і затриманих під час сутичок біля Ради
    В поліції уточнили кількість постраждалих і затриманих під час сутичок біля Ради
    В поліції уточнили кількість постраждалих і затриманих під час сутичок біля Ради
    В поліції уточнили кількість постраждалих і затриманих під час сутичок біля Ради

    Раніше народний депутат і радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що внаслідок сутичок біля парламенту постраждали двоє поліцейських. При цьому він наголосив, що у одного поліцейського зламана ключиця. 

    Як повідомляв «Главком», сьогодні біля парламенту сталися сутички між правоохоронцями та мітингувальниками. Спочатку поліцейські відтіснили учасників мітингу від огорожі, встановленої біля Верховної Ради. Також правоохоронці відібрали у мітингувальників шини. Декілька учасників акції кинули у бік правоохоронців димові шашки. Крім того, правоохоронці пішли в бік наметового містечка, встановленого біля ВР. Активісти вийшли з наметів й оборонялися палицями, також вони кидали у поліцейських пляшки.


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